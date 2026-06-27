/पर्दे पर रोमांस करने से कतराता है ये 43 साल का देसी रॉकस्टार, इंटीमेट सीन्स के चक्कर में ठुकराईं कई बड़ी फिल्में; लेकिन नहीं कोई मलाल

Famous Punjabi Actor Gippy Grewal: पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े स्टार इन दिनों अपनी नई कॉमेडी फिल्म के चौथे पार्ट को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. ऑडियंस को उनकी ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है और वे सालों से पंजाबी सिनेमा का एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ खास सीन्स को लेकर वे आज भी बिल्कुल कम्फर्टेबल महसूस नहीं करते हैं. यहां बात फिल्मों में दिखाए जाने वाले इंटीमेट और रोमांटिक सीन्स की हो रही है. हम यहां 15 साल से पंजाब फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे 43 साल के देसी रॉकस्टार गिप्पी ग्रेवाल की बात कर रहे हैं.
हाल ही में उन्होंने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के साथ एक बातचीत में इस बात का खुलासा किया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इंटीमेट सीन्स की वजह से उन्होंने अपने करियर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लात मारी. वे किसी भी कीमत पर अपनी ऑडियंस के भरोसे को नहीं तोड़ना चाहते हैं. जब हर्ष ने बताया कि उन्हें भी ओटीटी से कई ऑफर आए थे पर बोल्ड सीन्स के चलते उन्होंने मना कर दिया, तब इस गिप्पी ने अपना एक्सपीरियंस साझा किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 3-4 फिल्में इसलिए छोड़ दीं, क्योंकि मेकर्स जबरदस्ती के बोल्ड सीन्स डाले थे.
गिप्पी ग्रेवाल का ये बयान सोशस मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और काफी पसंद किया जा रहा है. बता दें कि गिप्पी ग्रेवाल का असली नाम रुपिंदर सिंह ग्रेवाल है. 2 जनवरी, 1983 को पंजाब के लुधियाना जिले के कूम कलां के एक छोटे से गांव में जन्मे गिप्पी ने अपने करियर की शुरुआत एक सिंगर के तौर पर म्यूजिक इंडस्ट्री से की थी. वे एक शानदार सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं. बाद में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते पंजाबी सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम बन गए. उनका फिल्मी सफर साल 2010 में शुरू हुआ था और तब से वे लगातार एक्टिव हैं.
साल 2010 में आई फिल्म ‘मेल करा दे रब्बा’ से गिप्पी ग्रेवाल ने अपने अभिनय करियर की धमाकेदार शुरुआत की थी. पहली ही फिल्म की शानदार कामयाबी ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक नई और बड़ी पहचान दिला दी. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ऑडियंस को एक से बढ़कर एक कई सुपरहिट फिल्में दीं. आज उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव रहते हुए 15 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है. इस लंबे सफर में उन्होंने पंजाबी सिनेमा को कई यादगार और बेहतरीन फिल्में देकर ऑडियंस के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है. आज भी उनका जलवा बरकरार है.
‘कैरी ऑन जट्टा’, ‘जट्ट जेम्स बॉन्ड’, ‘मंजे बिस्तरे’, ‘अरदास’, ‘कैरी ऑन जट्टा 2’ और ‘डाका’ जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया है. इन बेहतरीन फिल्मों की बदौलत आज वे ऑडियंस के सबसे पसंदीदा कलाकार बन चुके हैं. अगर इनकी कमाई की बात करें, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 9 से 15 मिलियन डॉलर के करीब है. भारतीय करेंसी में यह रकम तकरीबन 75 से 120 करोड़ रुपये के आसपास बैठती है. अपनी इसी शानदार सफलता और तगड़ी कमाई के दम पर वे आज के दौर में इंडस्ट्री के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर शुमार हैं.
हाल ही में रिलीज हुई उनकी नई फिल्म एक बहुत बड़ी और कामयाब फ्रेंचाइजी का हिस्सा है, जिसे ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस सरगुन मेहता लीड रोल में हैं. दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री और जोड़ी को लोग सिनेमाघरों में बेहद पसंद कर रहे हैं. ये एक्टर अक्सर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. इंडस्ट्री में वे अपनी साफ-सुथरी इमेज और फैमिली फिल्मों के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं. यही वजह है कि वे 'बोल्ड कंटेंट' से हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं और दर्शकों के लिए साफ-सुथरा सिनेमा लाते हैं.