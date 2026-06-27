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पर्दे पर रोमांस करने से कतराता है ये 43 साल का देसी रॉकस्टार, इंटीमेट सीन्स के चक्कर में ठुकराईं कई बड़ी फिल्में; लेकिन नहीं कोई मलाल

Famous Punjabi Actor: आज हम आपको उस देसी सुपरस्टार से मिलनाने जा रहे हैं, जो पिछले 15 साल से इंडस्ट्री के साथ-साथ अपने फैंस के दिलों पर भी राज कर रहे हैं. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन किसी भी फिल्म ने किसिंग और इंटीमेट सीन्स नहीं किए. उन्होंने बताया कि ऐसे सीन्स की वजह से वे कई बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ चुके हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 27, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:58 AM IST
पर्दे पर रोमांस करने से कतराता है ये 43 साल का देसी रॉकस्टार, इंटीमेट सीन्स के चक्कर में ठुकराईं कई बड़ी फिल्में; लेकिन नहीं कोई मलाल
Image Credit: Famous Punjabi Actor Gippy GrewalSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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