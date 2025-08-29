30 साल में पहली बार धर्मेंद्र की बीवी प्रकाश कौर से ईशा देओल का हुआ सामना-आमना, देखते ही...

Esha Deol Met Dharmendra's First Wife: धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 45 साल हो गए हैं. इन दोनों ने साल 1980 में शादी की थी. कहा जाता है कि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली वाइफ प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था और धर्म परिवर्तन करके हेमा संग ब्याह रचाया. ऐसे में देओल परिवार और हेमा मालिनी के बच्चों का एक खास रिश्ता है. हेमा मालिनी की 'हेमा मालिनी: बियॉड द ड्रीम गर्ल' बायोग्राफी में उस बात का भी जिक्र हुआ, जिसमें हेमा और प्रकाश कौर के रिश्ते और हेमा की बड़ी बेटी ईशा देओल को परिवार की स्थिति के बारे में पता चला.

आज तक पति के असली घर नहीं गईं हेमा मालिनी

देओल परिवार उस वक्त एक बार फिर से लाइमलाइट में आया था जब धर्मेंद्र की पहली बीवी प्रकाश कौर ने अपने एक बयान में कहा था कि कोई भी पुरुष उनसे ज्यादा हेमा मालिनी को ही पसंद करता. इसी बायोग्राफी में हेमा ने बताया है कि वो शादी के इतने साल बाद भी अपने पति के कभी ओरिजनल घर नहीं गईं. जबकि उनका बंगला उनके घर के कुछ ही दूरी पर है.

जब ईशा का हुआ प्रकाश कौर से सामना

हालांक एक्ट्रेस ने ये जरूर बताया कि बड़ी बेटी ईशा देओल उस घर में गई हैं. ये बात तब की है जब धर्मेंद्र के भाई अजीत की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी. वो पहला मौका था जब वो 30 साल में पहली बार वहां पर गईं. उस वक्त उसकी पहली बार प्रकाश कौर से मुलाकात हुई थी. 'ईशा ने उनके पैर छुए. उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो वहां से चली गई.'

सलमान-अक्षय की वो हीरोइन, जिसने करीबी दोस्त बनकर 90s में किया राज, दी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में, हुईं बॉलीवुड का शिकार, अब है गुमनाम

हमें बहुत कुछ दिया

हेमा ने इस बायोग्राफी में लिखा कि 'वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती. मैं बहुत खुश हूं धर्मेंद्र जी ने मेरे और मेरे बच्चों के लिए जो कुछ भी किया. उन्होंने अपने बच्चों के पिता का रोल निभाया, जैसे बाकी पिता करते हैं. आज मैं एक वर्किंग वूमेन हूं. मुझे डिग्निटी मेंटेंन करनी है. मैंने अपनी लाइफ कला को समर्पित कर दी है. मुझे लगता है कि अगर परिस्थिति इससे अलग होती तो मैं आज जो हूं वो ना होती. मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं. मेरे बच्चे भी धर्मेंद्र जी के परिवार की इज्जत करते हैं. लोग मेरी जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं. लेकिन, ये दूसरों के लिए नहीं है.'

