30 साल में पहली बार धर्मेंद्र की बीवी प्रकाश कौर से ईशा देओल का हुआ सामना-आमना, देखते ही...
Advertisement
trendingNow12901510
Hindi Newsबॉलीवुड

30 साल में पहली बार धर्मेंद्र की बीवी प्रकाश कौर से ईशा देओल का हुआ सामना-आमना, देखते ही...

हेमा मालिनी से शादी करने से पहले ही Dharmendra शादीशुदा थे. लेकिन, शादी के 45 साल में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ जब ईशा देओल का धर्मेंद्र की पहली बीवी प्रकाश कौर से आमना-सामना हुआ था. आखिर क्या हुआ था उस वक्त.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 29, 2025, 05:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हेमा मालिनी-ईशा, धर्मेंद्र और प्रकाश कौर
हेमा मालिनी-ईशा, धर्मेंद्र और प्रकाश कौर

Esha Deol Met Dharmendra's First Wife: धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 45 साल हो गए हैं. इन दोनों ने साल 1980 में शादी की थी. कहा जाता है कि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपनी पहली वाइफ प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था और धर्म परिवर्तन करके हेमा संग ब्याह रचाया. ऐसे में देओल परिवार और हेमा मालिनी के बच्चों का एक खास रिश्ता है. हेमा मालिनी की 'हेमा मालिनी: बियॉड द ड्रीम गर्ल' बायोग्राफी में उस बात का भी जिक्र हुआ, जिसमें हेमा और प्रकाश कौर के रिश्ते और हेमा की बड़ी बेटी ईशा देओल को परिवार की स्थिति के बारे में पता चला.

आज तक पति के असली घर नहीं गईं हेमा मालिनी
देओल परिवार उस वक्त एक बार फिर से लाइमलाइट में आया था जब धर्मेंद्र की पहली बीवी प्रकाश कौर ने अपने एक बयान में कहा था कि कोई भी पुरुष उनसे ज्यादा हेमा मालिनी को ही पसंद करता. इसी बायोग्राफी में हेमा ने बताया है कि वो शादी के इतने साल बाद भी अपने पति के कभी ओरिजनल घर नहीं गईं. जबकि उनका बंगला उनके घर के कुछ ही दूरी पर है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESHA DEOL (@imeshadeol)

Add Zee News as a Preferred Source

जब ईशा का हुआ प्रकाश कौर से सामना

हालांक एक्ट्रेस ने ये जरूर बताया कि बड़ी बेटी ईशा देओल उस घर में गई हैं. ये बात तब की है जब धर्मेंद्र के भाई अजीत की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी. वो पहला मौका था जब वो 30 साल में पहली बार वहां पर गईं. उस वक्त उसकी पहली बार प्रकाश कौर से मुलाकात हुई थी. 'ईशा ने उनके पैर छुए. उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो वहां से चली गई.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

 सलमान-अक्षय की वो हीरोइन, जिसने करीबी दोस्त बनकर 90s में किया राज, दी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में, हुईं बॉलीवुड का शिकार, अब है गुमनाम

हमें बहुत कुछ दिया

हेमा ने इस बायोग्राफी में लिखा कि 'वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती. मैं बहुत खुश हूं धर्मेंद्र जी ने मेरे और मेरे बच्चों के लिए जो कुछ भी किया. उन्होंने अपने बच्चों के पिता का रोल निभाया, जैसे बाकी पिता करते हैं. आज मैं एक वर्किंग वूमेन हूं. मुझे डिग्निटी मेंटेंन करनी है. मैंने अपनी लाइफ कला को समर्पित कर दी है. मुझे लगता है कि अगर परिस्थिति इससे अलग होती तो मैं आज जो हूं वो ना होती. मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं. मेरे बच्चे भी धर्मेंद्र जी के परिवार की इज्जत करते हैं. लोग मेरी जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं. लेकिन, ये दूसरों के लिए नहीं है.'
 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Esha DeolHema MaliniDharmendraPrakash Kaur

Trending news

फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
Vadodara
मद्दार मार्केट की छत से फेंके गए थे गणेश प्रतिमा पर 5 अंडे, जुनैद-जावेद और गिरफ्तार
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
Himachal Pradesh
मंडी-मनाली रास्‍ते में लैंडस्‍लाइड, मणिमहेश यात्रा में फंसे यात्री, अब तक 312 मौतें
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
today weather update
इन 2 राज्यों में 7 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़-जलभराव का खतरा
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
Trump tariff
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा ट्रंप ने घाटा तो नहीं कर लिया? जवाब देने निकल पड़े मोदी
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
metro train news
मेट्रो में जाने वाले ध्यान दें! 30-31 अगस्त को इन स्टेशनों पर नहीं चलेगी ट्रेन
;