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मां बनने के 7 महीने 3 दिन बाद कैटरीना कैफ करने जा रहीं धमाकेदार कमबैक? सीधा OTT पर रखेंगी कदम

Katrina Kaif Comeback: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कैटरीना कैफ मां बनने के बाद एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. खबर है कि वे फिल्मों के साथ-साथ इस बार ओटीटी डेब्यू भी कर सकती हैं. कैट ने कुछ दमदार कहानियों की स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 10, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:03 AM IST
मां बनने के 7 महीने 3 दिन बाद कैटरीना कैफ करने जा रहीं धमाकेदार कमबैक? सीधा OTT पर रखेंगी कदम
Image Credit: Katrina Kaif Comeback After Became Mommy

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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