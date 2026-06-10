/मां बनने के 7 महीने 3 दिन बाद कैटरीना कैफ करने जा रहीं धमाकेदार कमबैक? सीधा OTT पर रखेंगी कदम

Katrina Kaif Comeback: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकाराओं में से एक कैटरीना कैफ के फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है. पिछले साल एक प्यारे से बेटे को जन्म देने के बाद अब कैटरीना कैफ एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने की तैयारी में जुट गई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैटरीना कैफ इस बार बड़े पर्दे के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कदम रखने के बारे में सोच रही हैं. वे अपनी इस नई शुरुआत के लिए काफी एक्साइटेड हैं.
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों काफी सोच-समझकर कदम बढ़ा रही हैं. वे जल्दबाजी में कोई भी फिल्म या वेब सीरीज साइन नहीं करना चाहतीं. आजकल उनके पास कई नए प्रोजेक्ट्स के ऑफर आ रहे हैं और वे उनकी स्क्रिप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ रही हैं. कैटरीना हर रोल को अच्छे से समझकर ही अपना अगला फैसला लेना चाहती हैं. वे काम को लेकर पूरी तसल्ली करना चाहती हैं, ताकि उनका अगला किरदार बेहद शानदार हो.
कैटरीना कैफ फिलहाल अपने परिवार और बेटे के साथ समय बिता रही हैं. पिछले साल 7 नवंबर को मां बनने के बाद से उनकी प्रायोरिटी बदल गई हैं. यही वजह है कि वे जल्दबाजी में कोई फिल्म साइन नहीं करना चाहतीं. वे पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही किसी प्रोजेक्ट को ‘हां’ कहेंगी. उन्हें एक ऐसी कहानी की तलाश है जो उनके दिल को छू जाए. सूत्रों के मुताबिक, कैटरीना साल 2027 के आखिर में सेट पर लौट सकती हैं. इस बार वे कुछ अलग और यूनिक करने के मूड में हैं.
यही वजह है कि कैटरीना इस बार डिजिटल यानी ओटीटी स्पेस में भी बेहतरीन मौकों की तलाश में हैं. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े सूत्र के मुताबिक, कैटरीना आजकल लगातार नई स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हैं. वे साल 2027 के दूसरे हिस्से तक सेट पर काम शुरू करना चाहती हैं. वे कुछ ऐसा ढूंढ रही हैं जो उनके समय के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो. अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा और कोई अच्छी स्क्रिप्ट फाइनल हो गई, तो ये कैटरीना कैफ का पहला ओटीटी प्रोजेक्ट होगा.
कैटरीना कैफ को आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म ‘मैरी क्रिसमस’ में देखा गया था. ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ साउथ के साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति नजर आए थे. इस पैन इंडिया फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से काफी अच्छी तारीफें मिली थीं. लोगों को इन दोनों की केमिस्ट्री पसंद आई थी. इसके बाद से ही कैटरीना लाइमलाइट से दूर हैं. कैटरीना ने दिसंबर 2021 में विक्की कौशल के साथ शादी की थी और नवंबर 2025 को बेटे विहान का जन्म हुआ. अब उनके फैंस को उनके शानदार और दमदार कमबैक का बेसब्री से इंतजार है.