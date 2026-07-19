कैटरीना कैफ ने शेयर की 8 महीने के बेटे विहान की पहली झलक, पति विक्की कौशल संग ऐसे सेलिब्रेट किया बर्थडे

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ इन दिनों फिल्मों की चकाचौंध से थोड़ी दूर हैं. मां बनने के बाद से वे अपना पूरा समय अपने परिवार को दे रही हैं. हालांकि, वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और टाइम से अपने फैंस के साथ अपनी लाइफ की कुछ झलकियां शेयर करती रहती हैं. हाल ही में कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं. इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस बहुत खुश हैं और उन पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
इस बार का बर्थडे सेलिब्रेशन कैटरीना के लिए बेहद खास था. शादी के बाद ये पहला मौका था जब उन्होंने अपने प्यारे बेटे विहान के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. अपने जन्मदिन के ठीक तीन दिन बाद कैटरीना ने इस खास जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वे अपने लाडले बेटे के साथ बेहद खुश नजर आ रही हैं. हालांकि, कैटरीना ने अभी तक सोशल मीडिया पर अपने बेटे का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया है, लेकिन फिर भी तस्वीरें बहुत प्यारी हैं.
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का बेटा विहान 8 महीने का हो चुका है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने पहली बार अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिन पर फैंस भी अपना बेशुमार प्यार लूटा रहे हैं. एक फोटो में कैटरीना अपने नन्हे बच्चे के पैर पर प्यार से किस करती हुई नजर आ रही हैं. वहीं, दूसरी फोटो में उनका बेटा अपनी मां के चेहरे के साथ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है. इन तस्वीरों में मां और बेटे के बीच का एक बेहद अटूट और खूबसूरत रिश्ता साफ तौर पर देखा जा सकता है.
कैटरीना ने अपने बेटे के अलावा पति विक्की कौशल के साथ भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में कपल एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं. इन फोटोज को शेयर करते हुए कैटरीना ने एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, ‘आप मेरे लिए सबसे कीमती आशीर्वाद हैं, जिसके लिए मैं हमेशा भगवान की शुक्रगुजार रहूंगी. ये मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था. इसके साथ ही उन्होंने अपने पति विक्की कौशल के लिए लिखा कि आप भी किसी से कम नहीं हैं’.
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी 7 नवंबर 2021 को हुई थी. शादी के करीब चार साल बाद, साल 2025 में ये कपल पहली बार माता-पिता बना था. उनके घर में एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ, जिसका नाम उन्होंने विहान रखा है. विहान अब 8 महीने का हो चुका है, लेकिन कपल ने अभी तक उसका चेहरा दुनिया के सामने रिवील नहीं किया है. वे अक्सर अपने बच्चे की छोटी-मोटी झलकियां फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं जो सोशल मीडिया पर छा जाती हैं.
कैटरीना कैफ ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म ‘बूम’ से की थी. शुरू में उन्हें हिंदी भाषा और एक्टिंग को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अपनी कड़ी मेहनत और सुपरहिट फिल्मों के दम पर वह बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो गईं. ‘नमस्ते लंदन’, ‘एक था टाइगर’ और ‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ जैसी फिल्मों ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई. फैंस अब पर्दे पर उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.