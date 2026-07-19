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कैटरीना कैफ ने शेयर की 8 महीने के बेटे विहान की पहली झलक, पति विक्की कौशल संग ऐसे सेलिब्रेट किया बर्थडे

Katrina-Vicky Son Vihaan First Glimpse: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ मां बनने के बाद से ही बड़े पर्दे से दूर हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने 8 महीने के बेटे विहान और पति विक्की कौशल के साथ जन्मदिन की बेहद प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को देखकर फैंस का दिल खुश हो गया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 19, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:09 PM IST
कैटरीना कैफ ने शेयर की 8 महीने के बेटे विहान की पहली झलक, पति विक्की कौशल संग ऐसे सेलिब्रेट किया बर्थडे
Image Credit: Katrina-Vicky Son Vihaan First GlimpseSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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