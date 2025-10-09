Karva Chauth पर प्रियंका ने फ्लॉन्ट की निक के नाम की मेहंदी, क्या आप ढूंढ पाए हाथ में नाम?

Priyanka Chopra Karva Chauth 2025: आम हो या फिर खास सुहागन महिला करवाचौथ की तैयारियों में बिजी है. ऐसे में बॉलीवुड की देसी क्वीन प्रियंका चोपड़ा ने पिया के नाम की मेहंदी लगवा ली है और कैमरे के सामने फ्लॉन्ट किया. इस प्रिपरेशन की फोटोज में प्रियंका की क्यूटीपॉय बेटी मालती मैरी भी नजर आईं.

प्रियंका चोपड़ा ने लगवाई मेहंदी

करवाचौथ सेलिब्रेशन की तैयारियों के बीच प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर मेहंदी की फोटो शेयर की. फोटोज में ना केवल प्रियंका का हाथ नजर आया बल्कि उनकी लाडली बेटी का हाथ भी नजर आया जिसमें उन्होंने मेहंदी लगवाई.इस प्यारी सी फोटो में एक हाथ प्रियंका चोपड़ा है जिस पर एक्ट्रेस ने मेहंदी लगाई और दूसरा हाथ मालती का है. एक्ट्रेस ने इस फोटो को शेयर कर कोई कैप्शन तो नहीं लिखा. लेकिन, इतना जरूर है कि देसी गर्ल जहां भी रहती हैं वहां पर हर त्योहार को धूमधाम से मनाती हैं.

मेट गाला में निक से पहली मुलाकात

प्रियंका चोपड़ा कुछ वक्त पहले मुंबई भी आई थीं. जहां पर व्हाइट ड्रेस में बुल्गारी इवेंट में हिस्सा लिया और अपनी खूबसूरत सी ड्रेस नेकनेस के साथ फ्लॉन्ट की. प्रियंका और निक की बात करें तो दोनों की पहली मुलाकात साल 2017 में मेट गाला में हुई थी. इसके बाद से दोनों के बीच प्यार पनपने लगा और दोनों ग्रीस की ट्रिप पर साथ गए थे. इन दोनों ने साल 2018 में शादी की. ये शादी हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति-रिवाजों से हुई थी. 2022 में प्रियंका सेरोगेसी के जरिए मालती मैरी की मां बनीं.

इस फिल्म में आएंगी नजर

करवाचौथ त्योहार भारतीयों के एक खास फेस्टिवल में से एक है. इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं. शाम को चंद्रमा को जल चढ़ाकर अपना व्रत खोलती हैं. इस त्योहार को पति- पत्नी के प्यार,विश्वास और आस्था का प्रतीक माना जाता है. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस राजामौली की फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. इस एक्शन-एडवेंचर फिल्म का नाम अभी SSMB29 कहा जा रहा है. इसमें एक्ट्रेस के साथ महेश बाबू होंगे.