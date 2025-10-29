Advertisement
गले में अजगर लपेटे नजर आईं प्रियंका चोपड़ा, साथ में दिखे निक...PHOTOS देख फैंस के उड़े होश

Priyanka Chopra एनिमल लवर है...ये तो हर कोई जानता है. लेकिन, हाल ही में एक्ट्रेस ने ऐसा वीडियो शेयर किया है जो लोगों के होश उड़ा रहा है.इस वीडियो में एक्ट्रेस गले में अजगर डाले नजर आ रही हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:38 PM IST
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस

Priyanka Chopra Python: बॉलीवुड की देसी गर्ल जो भी करती हैं वो सबसे हटकर होता है. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी फोटोज और वीडियो शेयर कर दिए जिसे देखकर लोग सन्न रह गए. इन तस्वीरों और वीडियो में एक्ट्रेल गले में बड़ा सा अजगर डाले नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की ये फोटोज मिनटों में वायरल हो गईं.

प्रियंका ने गले में लपेटा अजगर

प्रियंका चोपड़ा ने ये तस्वीरें फ्लोरिडा से शेयर की हैं. जहां पर तस्वीरों में उनके साथ निक जोनस नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस ने डीपनेक टॉप के साथ डेनिम जींस पहनी है. फोटोज में हसीना लंबे चौड़े अजगर को गले में किसी हार की तरह लपेटी हुई है और कैमरे के सामने स्माइल करती हुई नजर आ रही हैं. ये फोटोज फैंस के होश उड़ा रही है.

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

शेयर किया वीडियो

इन तस्वीरों के साथ प्रियंका चोपड़ा ने एक वीडियो भी शेयर किया है.जिसमें वो किसी से बात करती हुई और थैंक्यू कहती हुई दिख रही हैं. वहीं अजगर वीडियो में फुंकार भरते हुए नजर आ रहा है. खास बात है कि प्रियंका के चेहरे पर डर की शिकन तक नहीं है.

पहले भी कई बार कर चुकीं ऐसा
अगर आपको लगता है कि प्रियंका ने ऐसा पहली बार किया है तो ऐसा नहीं है. एक्ट्रेस ने लेटेस्ट तस्वीरों और वीडियो के साथ कुछ पुरानी फोटोज भी शेयर की हैं. जिसमें वो अजगर को गले में लपेटे दिखीं. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

 

जानवरों से प्रियंका को लगाव
दरअसल, प्रियंका चोपड़ा एनिमल लवर है. वो अक्सर इस तरह की फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं जो उनका प्यार और लगाव जानवरों की प्रति दिखाता है.प्रियंका के पास भी कई सारे डॉगी है जिसके वीडियो वो अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही महेश बाबू के साथ एसएस राजामौली की फिल्म में नजर आने वाली हैं. जिसका नाम फिलहाल SSMB29 है.

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Priyanka Chopra

