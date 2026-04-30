गिप्पी ग्रेवाल ने रचा इतिहास, मिला दादा साहब फाल्के अवॉर्ड; 'अकाल' के लिए बेस्ट डायरेक्टर का सम्मान

पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित नाम गिप्पी ग्रेवाल ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. इस बार उन्होंने बतौर निर्देशक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी फिल्म ‘अकाल’ के लिए दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता है. इस सम्मान के साथ गिप्पी ग्रेवाल ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक सफल गायक या अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक उम्दा फिल्ममेकर भी हैं.

'अकाल' के लिए मिला बेस्ट डायरेक्टर का सम्मान

‘अकाल’ एक ऐसी फिल्म है, जिसने अपनी कहानी, प्रेजेंटेशन और निर्देशन के दम पर दर्शकों और समीक्षकों दोनों का दिल जीत लिया. फिल्म में गिप्पी ने जिस तरह से इमोशन्स, कहानी की गहराई और विजुअल ट्रीटमेंट को संतुलित किया, वह काबिल-ए-तारीफ माना जा रहा है. यही वजह है कि अवॉर्ड जूरी ने उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना.

गिप्पी ग्रेवाल ने अपने करियर की शुरुआत एक सिंगर के तौर पर की थी और धीरे-धीरे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बना ली. इसके बाद उन्होंने अभिनय में भी सफलता हासिल की और अब निर्देशन में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. ‘अकाल’ की सफलता उनके इसी बहुमुखी टैलेंट का प्रमाण है.

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सोशल मीडिया पर बधाइयां

इस अवॉर्ड के बाद सोशल मीडिया पर भी गिप्पी ग्रेवाल को जमकर बधाइयां मिल रही हैं. फैंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों ने उनकी इस उपलब्धि की सराहना की है. कई लोगों का मानना है कि गिप्पी ने पंजाबी सिनेमा को एक नए स्तर पर पहुंचाने में अहम योगदान दिया है और उनका यह अवॉर्ड उसी का परिणाम है.

ग्रेवाल का असली नाम रूपिंदर सिंह ग्रेवाल के नाम है. लेकिन उन्होंने अपना स्टेज नाम 'गिप्पी' रख लिया. ग्रेवाल ने 2002 में जगदेव मान के साथ एल्बम 'चक्क ले' से अपने संगीत करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने 'आजा वे मित्रां' (2003), 'फुलकारी 2' (2005), 'चांदी दे चले' (2007), 'माई टाइम टू शाइन' (2008), 'देसी रॉकस्टार' (2010), 'द मेन मैन' (2020) और 'लिमिटेड एडिशन' (2021) जैसे कई एल्बम रिलीज किए. अब तक गिप्पी ने दर्जनों सुपरहिट गाने और फिल्में दी हैं.