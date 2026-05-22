रणबीर कपूर-आलिया भट्ट ने किराए पर दिया अपना पुराना घर, हर महीने इतना मिलेगा रेंट; जानकर फैंस हैरान

मुंबई के पॉश इलाकों में घर खरीदना या किराए पर लेना हमेशा से बेहद महंगा माना जाता है। खासतौर पर जहां बड़े बॉलीवुड सितारे रहते हैं, वहां प्रॉपर्टी की कीमतें सुनकर आम लोग हैरान रह जाते हैं। अब एक बार फिर रणबीर कपूर का नाम ऐसी ही एक लग्जरी प्रॉपर्टी डील को लेकर चर्चा में आ गया है। दरअसल, एक्टर का पुराना आलीशान अपार्टमेंट अब नए किराएदार को दे दिया गया है. इसका किराया सुनकर कई लोग दंग रह जाएंगे.

रणबीर कपूर का घर किराए पर

खबरों के मुताबिक, रणबीर ने मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में स्थित अपने आलीशान अपार्टमेंट को कथित तौर पर 11 लाख रुपये प्रति माह के किराए पर दे दिया है. बांद्रा पश्चिम स्थित वास्तु बिल्डिंग में स्थित इस अपार्टमेंट को कथित तौर पर पांच साल के लीव-एंड-लाइसेंस समझौते के तहत किराए पर दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह प्रॉपर्टी लगभग 2,460 वर्ग फुट में फैली हुई है और इसे आदित्य शुक्ला को लीज पर दिया गया है. रिपोर्ट्स की मानें तो कॉन्ट्रैक्ट में किराए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान और 45 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि शामिल है.

खबरों की मानें तो रणबीर ने इस अपार्टमेंट को 2016 में लगभग 35 करोड़ रुपये में खरीदा था. घर का इंटीरियर गौरी खान ने डिजाइन किया है, जो बॉलीवुड के कई मशहूर हस्तियों के घरों को डिजाइन करने के लिए जानी जाती हैं.

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रणबीर-आलिया के लिए बेहद खास है ये घर

यह अपार्टमेंट एक्टर और आलिया भट्ट के लिए पर्सनली भी काफी अहम है. बता दें कि इसी घर में रणबीर ने 14 अप्रैल आलिया भट्ट से शादी की थी. यह शादी करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में एक निजी समारोह में हुई थी. शादी घर की बालकनी में हुई थी, जो पिछले कुछ वर्षों में इस जोड़े की सोशल मीडिया तस्वीरों में अक्सर दिखाई देती रही है. लगभग एक साल पहले, रणबीर और आलिया अपनी बेटी राहा के साथ इस अपार्टमेंट से निकलकर पाली हिल स्थित कृष्णा राज बंगले में रहने चले गए थे.

छह मंजिला इस संपत्ति की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये बताई जाती है. वर्कफ्रंट रणबीर कपूर इस साल नितेश तिवारी की रामायण में नजर आएंगे. इसके अलावा, संजय लीला भंसाली के साथ उनकी फिल्म लव एंड वॉर और संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित एनिमल के सीक्वल भी पाइपलाइन में हैं.