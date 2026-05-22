Advertisement
trendingNow13226112
Hindi Newsबॉलीवुडरणबीर कपूर-आलिया भट्ट ने किराए पर दिया अपना पुराना घर, हर महीने इतना मिलेगा रेंट; जानकर फैंस हैरान

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट ने किराए पर दिया अपना पुराना घर, हर महीने इतना मिलेगा रेंट; जानकर फैंस हैरान

रणबीर कपूर का मुंबई के पाली हिल स्थित पुराना लग्जरी अपार्टमेंट फिर चर्चा में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता ने यह फ्लैट किराए पर दिया है. पांच साल की इस डील ने फैंस को हैरान कर दिया है और सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 22, 2026, 09:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रणबीर कपूर-आलिया भट्ट ने किराए पर दिया अपना पुराना घर, हर महीने इतना मिलेगा रेंट; जानकर फैंस हैरान

मुंबई के पॉश इलाकों में घर खरीदना या किराए पर लेना हमेशा से बेहद महंगा माना जाता है। खासतौर पर जहां बड़े बॉलीवुड सितारे रहते हैं, वहां प्रॉपर्टी की कीमतें सुनकर आम लोग हैरान रह जाते हैं। अब एक बार फिर रणबीर कपूर का नाम ऐसी ही एक लग्जरी प्रॉपर्टी डील को लेकर चर्चा में आ गया है। दरअसल, एक्टर का पुराना आलीशान अपार्टमेंट अब नए किराएदार को दे दिया गया है. इसका किराया सुनकर कई लोग दंग रह जाएंगे.

रणबीर कपूर का घर किराए पर 

खबरों के मुताबिक, रणबीर ने मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में स्थित अपने आलीशान अपार्टमेंट को कथित तौर पर 11 लाख रुपये प्रति माह के किराए पर दे दिया है. बांद्रा पश्चिम स्थित वास्तु बिल्डिंग में स्थित इस अपार्टमेंट को कथित तौर पर पांच साल के लीव-एंड-लाइसेंस समझौते के तहत किराए पर दिया गया है. बताया जा रहा है कि यह प्रॉपर्टी लगभग 2,460 वर्ग फुट में फैली हुई है और इसे आदित्य शुक्ला को लीज पर दिया गया है. रिपोर्ट्स की मानें  तो कॉन्ट्रैक्ट में किराए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान और 45 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि शामिल है.

खबरों की मानें तो रणबीर ने इस अपार्टमेंट को 2016 में लगभग 35 करोड़ रुपये में खरीदा था. घर का इंटीरियर गौरी खान ने डिजाइन किया है, जो बॉलीवुड के कई मशहूर हस्तियों के घरों को डिजाइन करने के लिए जानी जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रणबीर-आलिया के लिए बेहद खास है ये घर 

यह अपार्टमेंट एक्टर और आलिया भट्ट के लिए पर्सनली भी काफी अहम है. बता दें कि इसी घर में रणबीर ने 14 अप्रैल आलिया भट्ट से शादी की थी. यह शादी करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में एक निजी समारोह में हुई थी. शादी घर की बालकनी में हुई थी, जो पिछले कुछ वर्षों में इस जोड़े की सोशल मीडिया तस्वीरों में अक्सर दिखाई देती रही है. लगभग एक साल पहले, रणबीर और आलिया अपनी बेटी राहा के साथ इस अपार्टमेंट से निकलकर पाली हिल स्थित कृष्णा राज बंगले में रहने चले गए थे.

छह मंजिला इस संपत्ति की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये बताई जाती है. वर्कफ्रंट रणबीर कपूर इस साल नितेश तिवारी की रामायण में नजर आएंगे. इसके अलावा, संजय लीला भंसाली के साथ उनकी फिल्म लव एंड वॉर और संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित एनिमल के सीक्वल भी पाइपलाइन में हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Ranbir Kapoor

Trending news

'हमारी मुश्किलें खत्म होंगी...', आतंकी बुरहान की हत्या पर पिता को गम नहीं;क्या बोले
Pulwama Mastermind Terrorist Hamza Burhan father said now hardships will End
'हमारी मुश्किलें खत्म होंगी...', आतंकी बुरहान की हत्या पर पिता को गम नहीं;क्या बोले
भारत की 'अग्नि-1' से भस्म हो जाएगा दुश्मन, चीन-पाक को पलक झपकते ही मिलेगा करार जवाब
Agni-1
भारत की 'अग्नि-1' से भस्म हो जाएगा दुश्मन, चीन-पाक को पलक झपकते ही मिलेगा करार जवाब
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया, क्यों एलन मस्क हैं रोल मॉडल?
Essel Group
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया, क्यों एलन मस्क हैं रोल मॉडल?
पंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM मान ने शुरू की पहल
Punjab
पंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM मान ने शुरू की पहल
भारत का ये शहर है ‘मशरूम की राजधानी’, कैसे मिली खास पहचान? खूब पैसे छापते हैं किसान
Mashroom Capital
भारत का ये शहर है ‘मशरूम की राजधानी’, कैसे मिली खास पहचान? खूब पैसे छापते हैं किसान
2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में 14 अहम समझौते
india cyprus relations
2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में 14 अहम समझौते
'दहक' रही है जन्नत! कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही आग; हैरान कर देगी वजह
Jammu and Kashmir
'दहक' रही है जन्नत! कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही आग; हैरान कर देगी वजह
धरती नहीं पाताल भी धधक रहा! अलनीनो, सुपर अलनीनो बना तो कहर बनकर टूटेंगे अगले 10 दिन?
Weather
धरती नहीं पाताल भी धधक रहा! अलनीनो, सुपर अलनीनो बना तो कहर बनकर टूटेंगे अगले 10 दिन?
धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर
Top 50 Hot Cities
धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर
इस राज्य में मिलती है सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी, कैपुचीनो और लाटे सब है इसके आगे फेल
India popular dish
इस राज्य में मिलती है सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी, कैपुचीनो और लाटे सब है इसके आगे फेल