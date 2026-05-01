Advertisement
trendingNow13200815
Hindi Newsबॉलीवुडब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद इठलाई 43 साल की एक्ट्रेस, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; कहा-ये जख्म नहीं

ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद इठलाई 43 साल की एक्ट्रेस, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; कहा-ये जख्म नहीं

'सेकरेड गेम' फेम एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे ने कुछ दिनों पहले ही फैंस के साथ अपना दर्द साझा किया और बताया कि वो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं. उन्होंने हाल ही में सर्जरी के बाद की झलकियां इंस्टाग्राम पर साझा की हैं, जिसमें उनके जख्म देखने को मिल रहे हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 01, 2026, 09:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद इठलाई 43 साल की एक्ट्रेस, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; कहा-ये जख्म नहीं

टीवी और फिल्म अभिनेत्री राजश्री देशपांडे ने ब्रेस्ट कैंसर से अपनी लड़ाई और जीत की कहानी को बेहद साहस के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उन्होंने अपने शरीर पर बचे सर्जरी के निशानों को खुलकर दिखाया और उन्हें अपनी ताकत व हिम्मत का प्रतीक बताया.

 राजश्री देशपांडे ने शेयर कीं मार्मिक तस्वीरें

इंडस्ट्री में जहां दिखावे और परफेक्शन को बहुत महत्व दिया जाता है, राजश्री देशपांडे ने सच्चाई और साहस को चुनते हुए एक मजबूत संदेश दिया है. इंस्टाग्राम पर किए पोस्ट में राजश्री ने लिखा, “मेरे जख्म मेरी जिंदगी की कहानी बयां करते हैं. हर एक जख्म इस बात की याद दिलाता है कि मैंने लड़ाई लड़ी, मैं जिंदा बची और मैंने जीत हासिल की.”

उन्होंने आगे लिखा, “ब्रेस्ट कैंसर ने अपने निशान तो छोड़े, लेकिन वह कभी भी मेरी हिम्मत को छू नहीं पाया. हर उस महिला से, जो अपनी चमक को फीका कर रही है प्लीज उठो. तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे जख्म कोई दाग नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारे साहस का ताज हैं.”

Add Zee News as a Preferred Source

सुनाई सर्वाइवल की दास्तां

राजश्री देशपांडे ने कहा कि आज वे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हैं. उनके दिल में प्यार है और रूह में हिम्मत. उन्होंने सभी महिलाओं को संदेश दिया कि जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने जख्मों को शर्मिंदगी की जगह ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राजश्री की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी सराही जा रही है. कई महिलाएं और सेलिब्रिटी उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने मैसेज दिया है कि सौंदर्य सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंदर की ताकत और साहस में छिपा होता है. उन्होंने अपने संघर्ष को खुलकर साझा करके कई महिलाओं को हौसला दिया है. राजश्री की पोस्ट पर दिया मिर्जा, अमृता खानविलकर, शुभांगी लाटकर, शिल्पा तुलस्कर समेत कई सितारे व सोशल मीडिया यूजर्स भी खुलकर उनकी तारीफ करते नजर आए.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Rajshri Deshpande

Trending news

मजदूर दिवस पर श्रमिकों को तोहफा, CM मान ने किया न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ाने का एलान
Punjab
मजदूर दिवस पर श्रमिकों को तोहफा, CM मान ने किया न्यूनतम मजदूरी 15% बढ़ाने का एलान
मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का विरोध, TMC की याचिका पर होगी सुनवाई
TMC
मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी का विरोध, TMC की याचिका पर होगी सुनवाई
बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
Salim Dola
बुल्गारिया का पासपोर्ट और हमजा नाम से फर्जी पहचान, तुर्किए में ऐसे छिपा था सलीम डोला
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला
bengal elections
'टीएमसी बुरी तरह चुनाव हार रही है इसलिए...' सुवेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला
बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग
West bengal elections
बंगाल में जहां-जहां EVM से हुई 'छेड़छाड़', उन 15 बूथों पर 2 मई को फिर होगी वोटिंग
पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
LPG price hike
पहले कह दिया था चुनाव है इसलिए चुप हैं... LPG का दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने घेरा
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
Operation Global Hunt
फॉरेन में बैठ ड्रग सप्लाई करने वालों की अब खैर नहीं, दुनियाभर से पकड़े जा रहे माफिया
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
Chinar Corps
ले. जनरल प्रशांत श्रीवास्तव ने छोड़ी चिनार कोर की कमान, अब कौन संभालेगा बागडोर?
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED action
दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ED का कड़ा एक्शन, 700 करोड़ की संपत्ति अटैच
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?
West Bengal elections 2026
बंगाल: कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? अब तक क्या हुआ?