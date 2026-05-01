ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद इठलाई 43 साल की एक्ट्रेस, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें; कहा-ये जख्म नहीं

'सेकरेड गेम' फेम एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे ने कुछ दिनों पहले ही फैंस के साथ अपना दर्द साझा किया और बताया कि वो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं. उन्होंने हाल ही में सर्जरी के बाद की झलकियां इंस्टाग्राम पर साझा की हैं, जिसमें उनके जख्म देखने को मिल रहे हैं.
Trending Photos
टीवी और फिल्म अभिनेत्री राजश्री देशपांडे ने ब्रेस्ट कैंसर से अपनी लड़ाई और जीत की कहानी को बेहद साहस के साथ सोशल मीडिया पर साझा किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उन्होंने अपने शरीर पर बचे सर्जरी के निशानों को खुलकर दिखाया और उन्हें अपनी ताकत व हिम्मत का प्रतीक बताया.
इंडस्ट्री में जहां दिखावे और परफेक्शन को बहुत महत्व दिया जाता है, राजश्री देशपांडे ने सच्चाई और साहस को चुनते हुए एक मजबूत संदेश दिया है. इंस्टाग्राम पर किए पोस्ट में राजश्री ने लिखा, “मेरे जख्म मेरी जिंदगी की कहानी बयां करते हैं. हर एक जख्म इस बात की याद दिलाता है कि मैंने लड़ाई लड़ी, मैं जिंदा बची और मैंने जीत हासिल की.”
उन्होंने आगे लिखा, “ब्रेस्ट कैंसर ने अपने निशान तो छोड़े, लेकिन वह कभी भी मेरी हिम्मत को छू नहीं पाया. हर उस महिला से, जो अपनी चमक को फीका कर रही है प्लीज उठो. तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारे जख्म कोई दाग नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारे साहस का ताज हैं.”
राजश्री देशपांडे ने कहा कि आज वे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी हैं. उनके दिल में प्यार है और रूह में हिम्मत. उन्होंने सभी महिलाओं को संदेश दिया कि जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने जख्मों को शर्मिंदगी की जगह ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए.
राजश्री की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी सराही जा रही है. कई महिलाएं और सेलिब्रिटी उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने मैसेज दिया है कि सौंदर्य सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंदर की ताकत और साहस में छिपा होता है. उन्होंने अपने संघर्ष को खुलकर साझा करके कई महिलाओं को हौसला दिया है. राजश्री की पोस्ट पर दिया मिर्जा, अमृता खानविलकर, शुभांगी लाटकर, शिल्पा तुलस्कर समेत कई सितारे व सोशल मीडिया यूजर्स भी खुलकर उनकी तारीफ करते नजर आए.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.