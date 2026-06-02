'मेरी जिंदगी में सिर्फ इसी की एंट्री', CM थलापति विजय संग रिलेशनशिप की खबरों तृषा ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

Trisha Krishnan Cryptic Post: तृषा कृष्णन ने हाल ही में मई महीने के कुछ खास पल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए. इस दौरान एक्ट्रेस ने उन्हें ट्रोल करने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया.
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साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने एक्टर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के साथ अपने रिश्ते की ट्रोलिंग पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया है. दरअसल, हाल ही में सुपरस्टार अजित कुमार की मां के निधन के बाद जब मुख्यमंत्री विजय उनसे मिलने पहुंचे तो तृषा भी उनके साथ मौजूद थीं. इसके बाद से दोनों के रिश्ते को लेकर और भी अटकलें बढ़ गई. इस बीच अब एक्ट्रेस ने अब अपने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक शेयर किया है.
एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में क्रिप्टिक मेसेज शेयर किया है और उनके रिश्ते को लेकर चिंतित लोगों पर तंज कसा है. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पालतू कुत्ते की एक तस्वीर शेयर की, इसमें वह आराम से सोता हुआ नजर आ रहा था. साथ ही तृषा ने लिखा, 'मेरे मामलों में सिर्फ इसी नाक को दखल देने की इजाजत है'. यह छोटा सा कैप्शन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस ने इसे उनकी निजी जिंदगी में हो रही दखलअंदाजी पर बेहद सधी हुई और शालीन प्रतिक्रिया बताया.
इसके साथ ही तृषा कृष्णन ने सोशल मीडिया पर कई सारी फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने बताया कि मई का महीना उनके लिए कितना खास रहा है. इन फोटोज के जरिए एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी के खास पलों की फैंस के साथ झलकियां शेयर की हैं.
पिछले कुछ समय से तृषा और विजय को लेकर अटकलों का दौर लगातार जारी है. इस साल की शुरुआत में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि विजय और उनकी पत्नी संगीता के रिश्ते में दूरियां आ गई हैं. हालांकि इन खबरों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इन चर्चाओं को तृषा के नाम से जोड़ना शुरू कर दिया. इसके बाद दोनों सितारों की हर सार्वजनिक मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई. वहीं तृषा कृष्णन की बात करें तो एक्ट्रेस की हालिया फिल्म 'करुप्पु' हिट रही है. फिल्म को लेकर रिलीज से पहले से ही काफी बज बना हुआ था. 'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है.
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