तो थलापति विजय नहीं, तृषा बनेंगी तमिलनाडु की सीएम? वायरल हुआ 12 साल पुराना वीडियो; फैंस बोले- अगली जयललिता

Trisha krishnan Viral Video : थलापति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ी जीत हासिल की है. पहली ही बार चुनाव में उतरी उनकी पार्टी TVK ने 108 सीटें जीत ली हैं. इसी बीच अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, जिन्हें विजय की करीबी दोस्त और लकी चार्म बताया जा रहा है. इस वायरल वीडियो में एक 12 साल पुराने वीडियो में तृषा ने भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी. इसी वजह से लोग अब मजाक और अटकलों के तौर पर यह भी कह रहे हैं कि क्या विजय नहीं, बल्कि तृषा बनेंगी तमिलनाडु की सीएम.

वायरल हुआ 12 साल पुराना वीडियो

ये वायरल वीडियो 2004 का है. इसमें एक रिपोर्टर से तमिल में उनका इंटरव्यू कर रहा है. इसमें तृषा कह रही हैं कि वह एक दिन तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री बनना चाहती हैं. इस पर जब उनसे पूछा गया कैसे? इसपर तब तृषा हंसते हुए पूरे आत्‍मविश्‍वास के साथ कहती हैं, 'मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कह रही हूं, मेरा यकीन कीजिए, बस आप इंतजार करके देख लीजिए. लगभग दस सालों में, 10 साल का समय दीजिए. आप बस टिके रहिए और फिर मैं आपको बताऊंगी.'

वायरल क्लिप में तृषा से एक रिपोर्टर सवाल करता है कि क्या वह भविष्य में राजनीति में जाएंगी. इस पर तृषा मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ जवाब देती हैं. वह कहती हैं कि मुझे अपने आप पर भरोसा है, आप इंतजार कीजिए और देखिए. लगभग 10 साल दीजिए. इसी बयान को अब लोग अलग-अलग तरीकों से जोड़कर सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं.

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This video is from 2004 when Trisha Krishnan wished to become CM of Tamilnadu in future. Everything is making sense now Someone has rightly said Maa Saraswati manifests on the tongue once every 24 hours, so one should speak with care.

फैंस ने MGR-जयललिता से की तुलना

तृषा के इस वायरल वीडियो के बाद फैंस उनकी तुलना MGR-जयललिता की राजनीतिक जोड़ी से कर रहे हैं. दरअसल, जयललिता की तरह ही तृषा भी ब्राह्मण परिवार से हैं, दोनों एक ही चर्च पार्क स्‍कूल से पढ़ी हैं. साथ ही दोनों ही पर्दे पर सुपरस्‍टार एक्‍ट्रेस रहीं, तृषा कुंवारी हैं और जयललिता ने भी शादी नहीं की थी. एक समय में जहां जयललिता और MGR के अफेयर के चर्चे थे, ठीक उसी तरह विजय और तृषा के रिश्‍ते को लेकर बातें हो रही हैं. जयललिता ने MGR के बाद राज्य की सत्ता संभाली थी और 5 बार मुख्‍यमंत्री बनी थीं.

One day she will

वहीं, सोशल मीडिया पर फैंस जमकर कॉमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'एक दिन... पक्‍का. अब तो लग रहा है कि ये होकर रहेगा.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'तृषा का पूरा नाम तृष्णा कृष्णन है, और मुझे लग रहा है कि TVK असल में 'तृषा विजय कृष्‍णन' नाम है.' एक तीसरे यूजर ने कॉमेंट करते हुए लिखा है, 'यह कितनी दिलचस्‍प बात है कि हर पुराना क्लिप बाद में भविष्यवाणी बन जाती है.'