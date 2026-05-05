Advertisement
trendingNow13206099
Hindi Newsबॉलीवुडतो थलापति विजय नहीं, तृषा बनेंगी तमिलनाडु की सीएम? वायरल हुआ 12 साल पुराना वीडियो; फैंस बोले- अगली जयललिता

तो थलापति विजय नहीं, तृषा बनेंगी तमिलनाडु की सीएम? वायरल हुआ 12 साल पुराना वीडियो; फैंस बोले- अगली जयललिता

Trisha krishnan Viral Video: थलापति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्‍यमंत्री बनने वाले हैं. इसी बीच फैंस उनकी करीबी दोस्‍त तृषा कृष्‍णन को फैंस 'लेडी लक' बता रहे हैं.  वहीं, अब तृषा का एक पुराना वीडियो सामने भी अचानक चर्चा में है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 05, 2026, 07:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तो थलापति विजय नहीं, तृषा बनेंगी तमिलनाडु की सीएम? वायरल हुआ 12 साल पुराना वीडियो; फैंस बोले- अगली जयललिता

Trisha krishnan Viral Video : थलापति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ी जीत हासिल की है. पहली ही बार चुनाव में उतरी उनकी पार्टी TVK ने 108 सीटें जीत ली हैं. इसी बीच अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, जिन्हें विजय की करीबी दोस्त और लकी चार्म बताया जा रहा है.  इस वायरल वीडियो में एक 12 साल पुराने वीडियो में तृषा ने भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी. इसी वजह से लोग अब मजाक और अटकलों के तौर पर यह भी कह रहे हैं कि क्या विजय नहीं, बल्कि तृषा बनेंगी तमिलनाडु की सीएम. 

वायरल हुआ 12 साल पुराना वीडियो

ये वायरल वीडियो 2004 का है. इसमें एक रिपोर्टर से तमिल में उनका इंटरव्यू कर रहा है. इसमें तृषा कह रही हैं कि वह एक दिन तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री बनना चाहती हैं. इस पर जब उनसे पूछा गया कैसे? इसपर तब तृषा हंसते हुए पूरे आत्‍मविश्‍वास के साथ कहती हैं, 'मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कह रही हूं, मेरा यकीन कीजिए, बस आप इंतजार करके देख लीजिए. लगभग दस सालों में, 10 साल का समय दीजिए. आप बस टिके रहिए और फिर मैं आपको बताऊंगी.'

वायरल क्लिप में तृषा से एक रिपोर्टर सवाल करता है कि क्या वह भविष्य में राजनीति में जाएंगी. इस पर तृषा मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ जवाब देती हैं. वह कहती हैं कि मुझे अपने आप पर भरोसा है, आप इंतजार कीजिए और देखिए. लगभग 10 साल दीजिए. इसी बयान को अब लोग अलग-अलग तरीकों से जोड़कर सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

फैंस ने MGR-जयललिता से की तुलना 

तृषा के इस वायरल वीडियो के बाद फैंस उनकी तुलना MGR-जयललिता की राजनीतिक जोड़ी से कर रहे हैं. दरअसल, जयललिता की तरह ही तृषा भी ब्राह्मण परिवार से हैं, दोनों एक ही चर्च पार्क स्‍कूल से पढ़ी हैं. साथ ही दोनों ही पर्दे पर सुपरस्‍टार एक्‍ट्रेस रहीं, तृषा कुंवारी हैं और जयललिता ने भी शादी नहीं की थी. एक समय में जहां जयललिता और MGR के अफेयर के चर्चे थे, ठीक उसी तरह विजय और तृषा के रिश्‍ते को लेकर बातें हो रही हैं. जयललिता ने MGR के बाद राज्य की सत्ता संभाली थी और 5 बार मुख्‍यमंत्री बनी थीं.

वहीं, सोशल मीडिया पर फैंस जमकर कॉमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'एक दिन... पक्‍का. अब तो लग रहा है कि ये होकर रहेगा.' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'तृषा का पूरा नाम तृष्णा कृष्णन है, और मुझे लग रहा है कि TVK असल में 'तृषा विजय कृष्‍णन' नाम है.' एक तीसरे यूजर ने कॉमेंट करते हुए लिखा है, 'यह कितनी दिलचस्‍प बात है कि हर पुराना क्लिप बाद में भविष्यवाणी बन जाती है.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Trisha Krishnan

Trending news

SIR में जहां कटे सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम, वहां इस पार्टी का बजा डंका; जानिए
Assembly Elections 2026
SIR में जहां कटे सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम, वहां इस पार्टी का बजा डंका; जानिए
भगवंत मान ने राष्ट्रपति से 7 राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की
Bhagwant Singh Mann
भगवंत मान ने राष्ट्रपति से 7 राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की
बंगाल में नहीं रुक रहा 'रक्तचरित्र', BJP के विजय जुलूस पर हमला, एक कार्यकर्ता की मौत
West Bengal
बंगाल में नहीं रुक रहा 'रक्तचरित्र', BJP के विजय जुलूस पर हमला, एक कार्यकर्ता की मौत
हम नहीं देंगे इस्तीफा... ममता से पहले ये CM भी कुर्सी छोड़ने से कर चुके हैं इनकार
mamata banerjee resignation
हम नहीं देंगे इस्तीफा... ममता से पहले ये CM भी कुर्सी छोड़ने से कर चुके हैं इनकार
क्या है कालबैशाखी, जो दो राज्यों में ढाएगी 'कहर'? मौसम का रौद्र रूप मचाएगा तांडव
kalbaishakhi
क्या है कालबैशाखी, जो दो राज्यों में ढाएगी 'कहर'? मौसम का रौद्र रूप मचाएगा तांडव
भारत का यह राज्य कहलाता है शहद का कटोरा, कंटेनर में भर-भरकर होता है एक्सपोर्ट
Honey production
भारत का यह राज्य कहलाता है शहद का कटोरा, कंटेनर में भर-भरकर होता है एक्सपोर्ट
सत्ता जाते ही 'एकला चलो' वाली ममता को क्यों याद आया INDIA गठबंधन?
Mamata Banerjee
सत्ता जाते ही 'एकला चलो' वाली ममता को क्यों याद आया INDIA गठबंधन?
उड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान
Indigo Airlines
उड़ान के बीच अचानक फटा पावर बैंक, लग गई आग; धुआं-धुआं हुआ पूरा विमान
CM चुनाव हार जाए और इस्तीफा देने से कर दे इनकार, तब किसके हाथ में होती है सत्ता?
Bengal Election Results 2026
CM चुनाव हार जाए और इस्तीफा देने से कर दे इनकार, तब किसके हाथ में होती है सत्ता?
मिट्टी के बर्तन, सिक्के, चूड़ियां... बेट द्वारका में मिली सदियों पुरानी 'विरासत'
Beyt Dwarka
मिट्टी के बर्तन, सिक्के, चूड़ियां... बेट द्वारका में मिली सदियों पुरानी 'विरासत'