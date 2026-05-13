CM थलापति विजय ने दोस्त तृषा के लिए बदले नियम, एक्ट्रेस की फिल्म करप्पू के मॉर्निंग शो रखने की दी स्पेशल परमिशन

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय ने तमिलनाडू के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा के लिए फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े नियम में बदलाव किया है. सीएम विजय ने तृषा कृष्णन की फिल्म करप्पू के लिए सुबह 9 बजे की स्क्रीनिंग रखने की स्पेशल परमिशन दी है, जबकि अब तक साउथ में इस पर बैन था. फिल्म करप्पू के प्रोडक्शन हाउस ड्रीम वॉरियर पिक्चर ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी देते हुए थलापति विजय का शुक्रिया अदा किया है.

फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए मुख्यमंत्री विजय का धन्यवाद किया. पोस्ट में लिखा गया कि ‘हमारे माननीय मुख्यमंत्री थिरु जोसेफ विजय का धन्यवाद, जिन्होंने ‘करुप्पु’ के लिए सुबह 9 बजे के स्पेशल शो की अनुमति दी.’ साथ ही यह भी बताया गया कि फिल्म का पहला शो 14 मई की सुबह 9 बजे से शुरू होगा. इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Special thanks to our honorable Chief Minister Thiru. Joseph Vijay for granting the special permission for the 9AM shows Add Zee News as a Preferred Source

तमिलनाडु में बैन है मॉर्निंग शो

दरअसल, अन्य राज्यों में भले ही सुबह के अर्ली शो दिखाना नॉर्मल बात है. लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं है. तमिलनाडु में सुबह के 9AM शोज दिखाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है. राज्य में एक वक्त सुबह 4 बजे के भी शो दिखाए जाते थे. लेकिन 2023 में पोंगल सीजन में फिल्म थुनिवु के सुबह 4.30 बजे के शो के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ था.

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नियम के अनुसार, सुरक्षा कारणों के चलते तमिलनाडु में सुबह 9 बजे से पहले कोई शो नहीं दिखाए जाएंगे. वहीं 9 बजे के शो के लिए खास अनुमति लेनी होगी. दूसरी तरफ, यूजर्स का कहना है पहले विजय ने सीएम बनकर तृषा को बर्थडे ट्रीट दी. अब उनकी मूवी के लिए फेवर कर स्पेशल जेस्चर दिखाया है. नेटिजन्स ने विजय-तृषा को टीज किया है. फैंस ने विजय की तारीफ करते हुए कहा कि वो तमिल सिनेमा में भी बड़ा बदलाव लाने वाले हैं.

कब आएगी फिल्म 'करुप्पु'

हाल ही में रिलीज हुआ ‘करुप्पु’ के ट्रेलर को खूब पसंद किया जा रहा है. फैंस लंबे समय बाद सूर्या और तृषा कृष्णन की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए इंतजार में हैं. ट्रेलर में एक्शन, इमोशन और दमदार डायलॉग्स की झलक देखने को मिली है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका कर सकती है. रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उससे साफ है कि दर्शकों के बीच इसका अच्छा खासा क्रेज देखने को मिल रहा है.