'इतना तंग किया है...', यो यो हनी सिंह का बड़े म्यूजिक लेबल पर फूटा गुस्सा; काम पर भी पड़ा असर

सिंगर-रैपर यो यो हनी सिंह ने हाल ही में म्यूजिक लेबल्स के साथ होने वाली परेशानियों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि एक म्यूजिक लेबल उन्हें काफी समय से परेशान कर रहा है. हालांकि, हनी सिंह ने इस दौरान उस म्यूजिक लेबल का नाम नहीं बताया.
वीडियो में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा, 'एक लेबल ने मुझे इतना तंग किया हुआ है. मेरा भोलेनाथ देख रहा है. अगर उन्हें गुरूर है कि वो बहुत बड़े हैं, तो वो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, मेरे दोस्तों.' हनी सिंह के इस बयान से साफ है कि वह इस मामले को लेकर काफी नाराज हैं. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए इशारों में म्यूजिक इंडस्ट्री के एक बड़े लेबल पर निशाना साधा है.
हनी सिंह का म्यूजिक लेबल पर आरोप
उन्होंने यह भी दावा किया कि म्यूजिक लेबल के साथ उनके मुद्दों ने उनके द्वारा जारी किए जाने वाले म्यूजिक की मात्रा को प्रभावित किया है. उन्होंने कहा, 'एक लेबल ने मुझे इतना तंग किया है...मेरा भोलेनाथ देख रहा है.' यह इशारा देते हुए कि लेबल बड़ी कंपनी है, उन्होंने कहा, 'अगर उन्हें गुरुर है कि वो बहुत बड़े हैं, तो वो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, मेरे दोस्त.'
साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों ने उनके म्यूजिक आउटपुट को प्रभावित किया है. उन्होंने कहा, 'लेबलों ने ना मेरी इतनी बजा दी है ना, इतना तंग किया है ना मेरे को. नहीं तो मैं अभी तक आपको 1 महीने में 5 गाने देता हूं. अभी तक इन्हें इतना डिस्टर्ब कर के रखा हुआ है.'
Honey Singh Opens Up About A Label Troubling Him They're Trying To Break Me, But My Mahadev Is Watching pic.twitter.com/5I3FcqbuQ1
हनी सिंह के इस पोस्ट के बाद से फैंस कमेंट्स सेक्शन में बार-बार पूछ रहे कि वह कौन सी कंपनी है. बता दें कि सिंगर ने कई बड़ी म्यूजिक कंपनी जैसे टी-सीरीज और जी म्यूजिक कंपनी के साथ काम किया है. साथ ही उन्होंने माफिया मुंडीर रिकॉर्ड्स का भी लीड किया है. इस दौरान हनी ने अपने अपकमिंग कोलैबोरेशन को लेकर भी हिंट दिया है. उन्होंने कहा, 'एमीवे बंटाई के साथ जल्दी गाना करेंगे. मेरा मूड है कि इसी साल.'
इसके बाद हनी सिंह ने यश और आने वाली फिल्म रामायण में उनकी रावण की भूमिका के बारे में बात की. गायक ने कन्नड़ स्टार की प्रशंसा की और कहा कि वह फिल्म में उनकी उपस्थिति से प्रभावित हुए. हनी सिंह ने कहा, 'यश भाई हैं हमारे बेंगलुरु से और वो रावण बने हैं. यश भाई क्या लग रहे हैं यार.' उन्होंने फिल्म में यश के लुक के बारे में अपनी पर्सनल राय शेयर की और कहा, 'मेरी राय में रणबीर कपूर से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो बातचीत लग रही है ना वो यश भाई की लग रही है.'