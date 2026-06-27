2 घंटा 38 मिनट की वो ब्लॉकबस्टर...जो कहलाई 'इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी डिजास्टर', हुआ था 70 करोड़ का घाटा; रिलीज के बाद रच दिया इतिहास

फिल्ममेकर एसएस राजामौली की 'बाहुबली' फ़्रैंचाइज़ी ने न सिर्फ भारतीय सिनेमा को बदल दिया, बल्कि यह दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ₹1,000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय फ़िल्म फ़्रैंचाइज़ी भी बन गई. हालांकि, फिल्म के रिलीज का दिन कास्ट, प्रोड्यूसर्स और खुद राजामौली के लिए सबसे तनावपूर्ण अनुभवों में से एक था.
नेटफ़्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री 'बाहुबली: द टॉर्चबियरर' में फिल्ममेकर ने याद किया कि कैसे शुरू में फिल्म को "भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप" कहा गया था. इससे टीम को लगा कि उनका करियर खत्म हो गया.
एसएस राजामौली और प्रोड्यूसर शोबू यारलागड्डा (जिन्होंने 'अर्का मीडिया वर्क्स' के तहत इस फिल्म को सपोर्ट किया था) ने बताया कि प्रोडक्शन शुरू होने के समय कोई तय बजट नहीं था. शोबू ने बताया कि वे हर दिन की शूटिंग के लिए फंड का इंतजाम करने में लगातार जूझ रहे थे. उन्होंने कहा, 'शूटिंग के दौरान कुछ दिनों के बाद से ही रोज़ का खर्च लगभग ₹25 लाख या उससे भी ज़्यादा होने लगा. अकेले हमारे चार दिन के वॉर सीक्वेंस के खर्च से 12 साल पहले एक पूरी छोटी फिल्म बन सकती थी. हम हर चार दिन में लगभग ₹1 करोड़ खर्च कर रहे थे.'
राजामौली ने बताया कि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा होने के चलते इसकी सफलता सिर्फ तेलुगु राज्यों पर निर्भर नहीं रह सकती थी. उन्होंने कहा, 'अपना इन्वेस्टमेंट वसूलने के लिए हम सिर्फ तेलुगु राज्यों पर निर्भर नहीं रह सकते थे. फिल्म को मुनाफे वाला बनाने के लिए हम इस बात पर भरोसा कर रहे थे कि यह कई भाषाओं में अच्छा प्रदर्शन करेगी."
उस दौरान वे करण जौहर से मिले. जब राणा दग्गुबाती ने करण को फिल्म के बारे में बताया और उन्हें फिल्म की कुछ तस्वीरें (स्टिल्स) दिखाईं, तो वे तुरंत इसे हिंदी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो गए.'यह एक जंग की तरह था.' शोबू ने याद करते हुए कहा, "पार्ट वन की रिलीज के दिन भी हमारे ऊपर 70 करोड़ का कर्ज था. हमने जो खर्च किया था और जो कमाई हुई थी, उसके बाद भी हम 70 करोड़ के घाटे में थे.'
लेकिन, फिल्म रिलीज होने का दिन बहुत डरावना था. शोबू ने याद करते हुए कहा, 'जब 'पार्ट वन' रिलीज हुई, तब भी हम पर ₹70 करोड़ का कर्ज था. हमने जो खर्च किया था और जो कमाई हुई थी, उसके बाद भी हम ₹70 करोड़ के घाटे में थे.'
राजामौली ने कहा, "हिंदी के साथ-साथ अमेरिका, खाड़ी देशों और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में भी फ़िल्म को बहुत अच्छे रिव्यू मिले. लेकिन हमारी ज़्यादातर कमाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होने की उम्मीद थी. वहाँ तो रिव्यू बहुत ही खराब थे. एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें शिवजी शिवलिंग की जगह ज़ंडू बाम पकड़े हुए थे. हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ हो गई. मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया था."
उस दिन को याद करते हुए प्रभास इमोशनल हो गए और कहा, 'यह किसी युद्ध जैसा था. मुझे नहीं पता कि प्रोड्यूसर्स उस दिन कैसे बच पाए." एसोसिएट प्रोड्यूसर कार्तिकेय विजय यारलागड्डा (शोबू के बेटे) को भी फिल्म की रिलीज के समय मची अफरातफरी याद है.
उन्होंने कहा, 'लोगों ने ट्विटर पर हमें बुरा-भला कहना शुरू कर दिया था. हम बुरी तरह टूट चुके थे. मैं रो रहा था और जब मैं शो के लिए तैयार होने ऊपर जा रहा था, तो मैंने पापा को कॉरिडोर में चलते हुए देखा. मैं उनके पास गया, उन्हें गले लगाया और फूट-फूटकर रोने लगा.' राजामौली ने भी अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हुई बातचीत को याद किया, जिसने उन्हें फिल्म पर इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया के बारे में बताया था. राजामौली ने कहा, वे इसे 'इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप' फिल्म कह रहे थे. उन्हें ऐसे ही मैसेज मिल रहे थे. हमारे लिए तो यह हमारे करियर का अंत जैसा था.'
लेकिन उसी शाम हालात तेजी से बदल गए. फिल्म की तारीफ़ होने लगी और अगले हफ़्ते इसने तेलुगु राज्यों में बॉक्स ऑफ़िस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. साथ ही हिंदी मार्केट में भी इसका शानदार प्रदर्शन जारी रहा.
बता दें कि बाहुबली फ़्रैंचाइज़ी की शुरुआत 2015 में 'बाहुबली: द बिगिनिंग' से हुई थी. इस एपिक फ़ैंटेसी फ़िल्म में एक्टर प्रभास राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सत्यराज और नासर के साथ डबल रोल में थे. फिल्म को इसके विज़ुअल इफ़ेक्ट्स, कलाकारों की एक्टिंग और राजामौली के निर्देशन के लिए काफी तारीफ मिली और यह उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फ़िल्म बन गई. इसका सीक्वल, 'बाहुबली 2: द कन्क्लूज़न' और भी बड़ी हिट साबित हुई और दुनिया भर में लगभग ₹1,788 करोड़ की कमाई करके अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फ़िल्मों में से एक बनी हुई है.