Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /2 घंटा 38 मिनट की वो ब्लॉकबस्टर...जो कहलाई इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी डिजास्टर, हुआ था 70 करोड़ का घाटा; रिलीज के बाद रच दिया इतिहास

2 घंटा 38 मिनट की वो ब्लॉकबस्टर...जो कहलाई 'इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी डिजास्टर', हुआ था 70 करोड़ का घाटा; रिलीज के बाद रच दिया इतिहास

430 करोड़ के भारी बजट में बनी एक ऐतिहासिक फिल्म की रिलीज के पहले दिन हालात इतने खराब थे कि इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप बताया जाने लगा. भारी नुकसान की आशंका से निर्देशक और पूरी टीम को लगा था कि उनका करियर खत्म हो सकता है.

Written BySwati Singh
Published: Jun 27, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:09 PM IST
2 घंटा 38 मिनट की वो ब्लॉकबस्टर...जो कहलाई 'इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी डिजास्टर', हुआ था 70 करोड़ का घाटा; रिलीज के बाद रच दिया इतिहास
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
44 साल बाद भारतीय समुदाय के लिए ऐतिहासिक पल, PM मोदी के स्वागत में सेशेल्स हुआ भावुक
pm modi seychelles visit29 min ago
2
FIFA World Cup 202633 min ago
3
NEET UG Re-Exam 202634 min ago
4
FSSAI39 min ago
5
Bear Attack video43 min ago