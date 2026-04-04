44 साल की इस हसीना ने मारी बाजी, हाथ लगी हॉलीवुड की बड़ी सीरीज, 2 साल पहले अनुराग कश्यप की फिल्म में दी थी दमदार परफॉर्मेंस

इन दिनों कई बॉलीवुड स्टार हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अब एक और नाम शामिल हो गया है. 44 साल की इस हसीना ने अपकमिंग इंग्लिश सीरीज में अपनी जगह बना ली है, जिसको लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं. आइए बताते हैं इसके बारे में
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अनुराग कश्यप ने 2 साल पहले एक फिल्म रिलीज की थी, जिसकी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जोरों-शोरों से चर्चा हुई, साथ ही इस फिल्म में काम करने वाले मुख्य कलाकारों के अभिनय की भी लोगों ने जमकर तारीफ की. साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘केनेडी’ (Kennedy) में सनी लियोन और राहुल भट्ट के काम की खूब सराहना हुई थी, जिसके चलते एक्ट्रेस ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वहीं ‘केनेडी ‘की सफलता के बाद सनी लियोन की झोली में एक और बिग प्रोजेक्ट आ गिरा है. जी हां! सनी लियोन जल्द ही हॉलीवुड की सीरीज में दिखाई देंगी, जिसको लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं.
सनी लियोन हॉलीवुड डायरेक्टर-राइटर केविन बी प्लोथ द्वारा बनाई जा रही अमेरिकी सीरीज ‘द जायंट’ (The Giant) की कास्ट का हिस्सा बन गई हैं. एक्ट्रेस जल्द ही इस सीरीज की शूटिंग शूरू करने वाली हैं, जिसे ARTIMIS Theatrical Productions LLC द्वारा बनाया जाएगा. ये एक पॉपुलर और एक्सपीरियंस प्रोडक्शन कंपनी है, जो दुनियाभर में जानी जाती है.
खुशी से झूम उठीं सनी लियोन
इस अमेरिकी सीरीज में एक्ट्रेस सनी लियोन रिजर्वेशन शेरिफ क्वानाह डियरलीफ की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी, जिससे उनके बढ़ते करियर में एक और दिलचस्प किरदार जुड़ जाएगा. वहीं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर एक्ट्रेस काफी खुश नजर आ रही हैं, जिसे जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि ये सीरीज उनके पहले सभी कामों से काफी अलग है. सनी ने आगे कहा, सनी ने एक बयान में कहा, ‘ये मेरे द्वारा पहले किए गए कामों से बहुत अलग है, और यही बात मुझे इसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड कर रही है.’
सनी लियोन निभाएंगी नया कैरेक्टर
एक्ट्रेस ने अपने किरदार को लेकर बात करते हुए कहा, ‘एक नए किरदार को निभाना और एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखना मेरे लिए हमेशा एक कमाल का अनुभव होता है. मैं इस सफर के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और अपना सब कुछ इसमें झोंक दूंगी.’ सनी लियोन ने आगे कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि मेरे फैंस इसे देखकर उतना ही खुश होंगे जितना मुझे इसका हिस्सा बनने में आ रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी आने वाले समय के लिए उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना मैं हूं.’
सीरीज 'द जायंट' के बारे में
खबरों के मुताबिक, इस सीरीज में 30 मिनट के एपिसोड होंगे और हर सीजन में लगभग 6 एपिसोड होंगे. इस सीरीज की अनोखी कास्ट से ये साफ झलकता है कि इसमें लैटिन अमेरिकी, अफ्रीकी अमेरिकी और एशियाई मूल के कई और कलाकार शामिल हैं. वहीं सनी के शामिल होने से कलाकारों की टीम और भी खास हो गई है. उम्मीद है कि शूटिंग पूरी होने के बाद 'द जायंट' को अलग-अलग नेटवर्क्स पर स्ट्रीम किया जाएगा.
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