Advertisement
trendingNow13095918
Hindi Newsबॉलीवुडगलतियां बोझ नहीं, सीख होती हैं, 44 साल की हसीना बताया जिंदगी जीने का मंत्र

'गलतियां बोझ नहीं, सीख होती हैं', 44 साल की हसीना बताया जिंदगी जीने का मंत्र

Mona Singh: जिंदगी में हर इंसान से कोई न कोई गलती जरुर होती है, लेकिन कुछ लोग उन्हीं गलतियों को याद करके खुद को दोषी मानते रहते हैं. यही अपराध बोध धीरे-धीरे इंसान के आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा को कमजोर कर देता है.

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 02, 2026, 11:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'गलतियां बोझ नहीं, सीख होती हैं', 44 साल की हसीना बताया जिंदगी जीने का मंत्र

Mona Singh: जिंदगी में हर इंसान से कोई न कोई गलती जरुर होती है, लेकिन कुछ लोग उन्हीं गलतियों को याद करके खुद को दोषी मानते रहते हैं. यही अपराध बोध धीरे-धीरे इंसान के आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा को कमजोर कर देता है. ऐसे में जानी-मानी अभिनेत्री मोना सिंह का कहना है कि गलतियां बोझ नहीं, बल्कि सीख होती हैं. गलती पर रुक जाना सही नहीं होता, उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही असली समझदारी है.

'मुझसे कोई गलती होती...'
एक्ट्रेस मोना सिंह ने कहा 'जब मुझसे कोई गलती होती है, तो मैं खुद को दोषी ठहराने के बजाय उस पर सोचती हूं, उससे सीख लेती हूं और फिर आगे बढ़ जाती हूं. जिंदगी में आगे बढ़ने का यही एकमात्र सही तरीका है. अगर इंसान हर गलती को अपने सिर पर लादकर चलता रहे, तो न तो वह खुश रह सकता है और न ही खुद को बेहतर बना सकता है. मेरा मानना है कि गलती बोझ नहीं, बल्कि एक सीख है, जो आगे का रास्ता दिखाती है.' उन्होंने कहा, 'गलती को गलती मानकर खुद को दोषी महसूस करना और उसे मन में दबाकर रखना इंसान को पीछे खींचता है. इसके उलट, अगर उस गलती को एक सीख की तरह देखा जाए, तो वही अनुभव इंसान को मजबूत बनाता है. जिंदगी तभी आगे बढ़ती है, जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'जिंदगी लगातार हमें कुछ न कुछ सिखाती'
मोना सिंह ने रिश्तों को लेकर कहा 'जिंदगी लगातार हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है. कई बार यह सीख हालात के जरिए मिलती है और कई बार उन लोगों के जरिए, जो हमारे जीवन में आते हैं. हर इंसान जो हमारी जिंदगी में आता है, उसका कोई न कोई कारण होता है. कुछ लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो कुछ समय के साथ दूर हो जाते हैं, कोई हमें भरोसा करना सिखाता है, तो कोई खुद को समझना. हर रिश्ता अपने पीछे कोई न कोई सीख जरूर छोड़ जाता है. यही इंसान होने की सबसे खूबसूरत बात है. अगर हम इन अनुभवों से सीखना बंद कर दें, तो हमारे अंदर कड़वाहट भरने लगती है. अगर हम सीखते रहें, तो हम एक बेहतर इंसान बनते जाते हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'अगर इंसान को आगे बढ़ना...'
उन्होंने कहा 'अगर इंसान को आगे बढ़ना है, तो उसे कड़वाहट छोड़नी होगी. जिंदगी में ठहराव तभी आता है, जब हम पुरानी बातों में उलझे रहते हैं. सीख लेकर आगे बढ़ना ही इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है और उसे बदलने, बढ़ने और निखरने का मौका देता है. यही सोच इंसान को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है.' (एजेंसी) 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Mona Singh

Trending news

सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
Manipur
मणिपुर में सियासी सस्पेंस खत्म, मैतेई समाज से होगा BJP का मुख्यमंत्री
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
Sir
'लाखों लोगों को दिल्ली लाकर परेड करा सकती हूं', बंगाल SIR पर सीएम ममता की चेतावनी
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
Air India dreamliner
अचानक कटऑफ हो गया एयर इंडिया ड्रीमलाइनर का फ्यूल स्विच, केबिन में छाया सन्नाटा फिर..
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!
Jammu Kashmir
एनसी- कांग्रेस के गठबंधन में दरार! कहीं अलांयस के ताबूत की ये आखिरी कील तो नहीं!