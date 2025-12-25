बाल-बाल बचे! ‘मैरी कॉम’ और ‘सरबजीत’ के निर्माता संदीप सिंह के घर तक पहुंची आग, अंकिता लोखड़े-विक्की जैन ने फरिश्ता बन बचाई जान

संदीप सिंह कई पॉपुलर हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर और निर्देशक हैं, जिनमें 'मैरी कॉम', 'सरबजीत', 'अलीगढ़', 'झुंड', 'स्वतंत्र्या वीर सावरकर', 'सफेद' और 'छत्रपति शिवाजी महाराज' जैसी फिल्में शामिल हैं. वह हाल ही में हर्निया की वजह से कोकिलाबेन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर लौटे थे. इस भीषण आग की घटना में संदीप सिंह सुरक्षित है. एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन तुरंत उनको अपने घर ले गए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की.

अंकिता लोखड़े और विक्की ने बचाई जान

घटना में संदीप सिंह के सुरक्षित रहने की खबर ने उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को राहत की सांस दिलाई. संदीप सिंह का करियर सिनेमा में काफी लंबा और सफल रहा है. उन्होंने पत्रकारिता से शुरुआत की और बाद में भंसाली प्रोडक्शन का हिस्सा बने. इसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी लेजेंड स्टूडियो की स्थापना की. उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई, बल्कि आलोचनात्मक रूप से भी सराही गई.

इन फिल्मों में छोड़ी अपने काम की छाप

'मैरी कॉम' में प्रियंका चोपड़ा की अदाकारी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, जबकि 'सरबजीत' और 'अलीगढ़' जैसी फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों पर गहरी छाप छोड़ी. 'झुंड' और 'स्वतंत्र्या वीर सावरकर' जैसी फिल्मों में उनकी मेहनत और इतिहास के प्रति संवेदनशीलता झलकती है.

मल्टीटैलेंट हैं संदीप सिंह

संदीप सिंह केवल प्रोड्यूसर ही नहीं, बल्कि निर्देशक भी हैं. उन्होंने फिल्म 'सफेद' से निर्देशन में कदम रखा, जो काफी सराही गई. उन्होंने नाथूराम गोड्से पर आधारित 'गोड्से' नामक एक फिल्म का निर्देशन भी किया. यह फिल्म उनके दिल के बेहद करीब है. इसको लेकर उन्होंने कहा था कि वह नाथूराम की कहानी दर्शकों के बीच रखना चाहते थे. यह कहानी सभी को पता होनी चाहिए.

