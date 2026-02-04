कपिल शर्मा का लॉरेंस बिश्नोई पर तंज, बोले '1-2 मुल्कों के गैंगस्टर...', सुनकर सन्न रह गए लोग

Kapil Sharma: फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा उन सेलेब्स में से हैं जो किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले झिझकते नहीं है. अब हाल ही में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा, जिसे सुनने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.
Kapil Sharma: फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा अक्सर अपनी कॉमेडी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. बीते मंगलवार को कपिल ने मुंबई में हुए नेटफ्लिक्स व्हाट नेक्स्ट इवेंट में नजर आए. इस दौरान उन्होंने अपने अंदाज में काफी मस्ती की, लेकिन इसी बीच उन्होंने गैंगस्टर्स पर भी इनडायरेक्टली निशाना साध दिया. साल 2025 में कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर 3 बार गोलियां चली थी.
दरअसल, नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस प्रेजिडेंट ऑफ कंटेंट मोनिका शेरगिल ने कहा कि हमारी नजर, इंडिया की नजर तो बहुत टाइम से कपिल आप पर ही है. आशा है कि 11 मुल्कों की पुलिस की नजर नहीं होनी चाहिए. वहीं इस पर कपिल बोलते हैं कि 1-2 मुल्कों के गैंगस्टर भी आजकल मेरे पीछे लगे हुए हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि उनका ये इशारा बिश्नोई और उनके गैंग की तरफ था. हालांकि फिर कपिल वीडियोग्राफर्स को बोलते हैं कि इसे कट कर देना, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये इवेंट लाइव है तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि कितना और वे रिकॉर्ड कर सकते हैं.
कैफे पर चली थी तीन बार गोलियां
बता दें कि साल 2025 में कपिल शर्मा और गिन्नी के कनाडा वाले कैप्स कैफे पर 3 बार गोलियां चली थीं. बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों, कुलदीप सिद्धू और अलियास कलवीर सिद्धू ने इसकी जिम्मेदारी ली थी. हालांकि इस फायरिंग में कोई नुकसान नहीं हुआ था.
कपिल शर्मा वर्कफ्रंट
वहीं कपिल शर्मा के वर्कफ्रंट की बात करें तो कॉमेडियन कपिल को आखिरी बार फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में देखा गया था, जो बीते साल 2025 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था.
