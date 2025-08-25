44 साल की हसीना ने बिन ब्याही मां के कमेंट पर किया खुलासा, बोली- 'कम से कम आलिया भट्ट-नीना गुप्ता की लिस्ट वाली'

Neha Dhupia On Pre Marriage Pregnancy: बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती है. हाल ही में नेहा धूपिया ने खुलासा किया है कि शादी से पहले प्रेग्नेंट होने के लिए उन्हें अब भी ट्रोल किया जाता है, लेकिन अब उन्होंने इसे हल्के में लेना सीख लिया है. मजाकिया लहजे में नेहा ने कहा कि इस मामले में वह नीना गुप्ता और आलिया भट्ट की लिस्ट में आती है.

शादी से पहले नेहा हो गई थी प्रेग्नेंट

नेहा ने साल 2018 मई में एक्टर अंगद बेदी से शादी की थी और छह महीने बाद उनकी बेटी मेहर का जन्म हुआ. मिड डे को दिए एक हालिया इंटरव्यू में नेहा धूपिया ने शादी से पहले प्रेग्नेंट होने पर खुलकर बात की. इस दौरान नेहा ने बताया कि अंगद से शादी से पहले प्रेग्नेंट होने के वजह से उन्हें जो नफरत मिली, उस पर वह कैसे रिएक्ट करती हैं.

'आलिया भट्ट-नीना गुप्ता वाली लिस्ट में हूं'

उस पल को याद करते हुए नेहा ने कहा कि 'मैंने अंगद बेदी से शादी की और छह महीने बाद हमारी बेटी मेहर का जन्म हुआ. लेकिन हमारी शादी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा यही रही कि 'छह महीने में बच्चा कैसे आ गया? ये कैसे हुआ?' एक्ट्रेस ने कहा कि 'आज भी मैं उन एक्ट्रेस के बारे में कहानियां और टैग देखती हूं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं. मुझे लगता है कि कम से कम मैं तो नीना गुप्ता और आलिया भट्ट वाली लिस्ट में हूं. लेकिन सच कहूं तो ये बेतुका है. प्रेग्नेंट होना काफी खूबसूरत होता है.'

कैसे घर पर बताई थी शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की खबर?

इससे पहले टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में, नेहा ने बताया था कि कैसे उन्होंने शादी से पहले अपने परिवार को प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया था. उन्होंने कहा, 'हमारी शादी काफी सिंपल हुई थी. मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. इसलिए, जब हमने अपने माता-पिता को यह खबर दी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यह बहुत अच्छी बात है. लेकिन आपके पास इसे बदलने से पहले 72 घंटे हैं. चलो शादी कर लेते हैं. मुझे ढाई दिन का समय दिया गया था, फिर बॉम्बे वापस जाकर शादी कर लो.'

दो बच्चों के पेरेंट्स हैं नेहा और अंगद

बता दें कि अंगद और नेहा ने 10 मई 2018 को दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आनंद कारज समारोह में शादी की थी. उनकी शादी में केवल कुछ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे. इसके बाद अंगद ने उसी साल नवंबर में अपनी बेटी मेहर धूपिया बेदी को जन्म दिया. दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम गुरिक सिंह धूपिया बेदी है, जिसका जन्म 2021 में हुआ.