धोखे का शिकार हुए नील नितिन मुकेश! एक झटके में तोड़ी करोड़ों की डील, दी पूरी इंडस्ट्री को चेतावनी, बोले- ‘कई बार भरोसा दिलाया...’

Neil Nitin Mukesh: हाल ही में नील नितिन मुकेश ने एक सिंगिंग रियलिटी शो से अचानक नाता तोड़ लिया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने शो के ऑर्गनाइजर्स पर कई आरोप लगाए. इतना ही नहीं, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मामला अब कानूनी कदम तक पहुंच सकता है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:22 AM IST
Neil Nitin Mukesh Shocking Move

Neil Nitin Mukesh Shocking Move: साल 1988 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाले नील नितिन मुकेश आज बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा में अपनी अच्छी पहचान बना चुके हैं. हाल ही में नील ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया. उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो ‘द यूनिवर्सल आइडल’ (The Universal Idol) से खुद को अलग कर लिया है. वे इस शो के ब्रांड एंबेसडर थे. नील ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी. 

उन्होंने बताया कि उन्हें तय की गई पेमेंट नहीं मिली. उन्होंने बताया कि काफी कोशिशों के बावजूद मामला सुलझ नहीं पाया, इसलिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ा. नील ने अपने बयान में लिखा, ‘मैं औपचारिक तौर पर ‘द यूनिवर्सल आइडल’ से ब्रांड एंबेसडर के तौर पर अपना नाम वापस ले रहा हूं. कई बार भरोसा दिलाए जाने के बाद भी मुझे मेरा तय भुगतान नहीं मिला. मेरे नाम से जारी किए गए तीन चेक बाउंस हो गए, जो भरोसे और कमिटमेंट का गंभीर उल्लंघन है’. 

नील नितिन मुकेश ने तोड़ी बड़ी डील 

उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद निराशाजनक बताया. उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ‘मेरी टीम और मैंने कई बार ऑर्गनाइजर्स से संपर्क करने की कोशिश की. हमने आपसी बातचीत से मामला सुलझाने के मौके भी दिए, लेकिन कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला’. नील के मुताबिक, लगातार फॉलोअप के बाद भी जब सिचुएशन साफ नहीं हुई, तो उन्होंने सख्त कदम उठाने का फैसला किया. उनके इस फैसले को कई लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हैं और उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं. 

अभी तक नहीं देखीं नानी की ये 6 मास्टरपीस फिल्में... जिनका सिर्फ नाम ही काफी है, कमाई में खाली कर दिया बॉक्स ऑफिस, अब OTT पर छाईं

कानूनी कार्रवाई तक पहुंच सकती है बात

नील ने साफ किया, ‘इन हालात को देखते हुए मैं यूनिवर्सल आइडल, एचएमसी इवेंट्स, शकील हासन और उनकी टीम के साथ अपने अभी और आगे के सभी रिश्ते तुरंत खत्म कर रहा हूं’. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने कानूनी राइट्स सुरक्षित रखते हैं और जरूरत पड़ने पर कानून का सहारा लेंगे. अपने  पोस्ट के आखिर में नील ने इंडस्ट्री के कलाकारों, पार्टनर्स और वेंडर्स को सावधान रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के दावों, वादों और पेमेंट को लेकर पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें. 

नील नितिन मुकेश का वर्कफ्रंट

वहीं, अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो नील नितिन मुकेश ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों में काम किया. जिसमें उन्होंने रोमांटिक हीरो से लेकर विलेन और कॉमेडी रोल प्ले कर अपने फैंस के दिलों में अपने लिए खास जगह बनाई. उन्हें फिल्म ‘जॉनी गद्दार’ से पहचान बनाई. इसके बाद वे ‘न्यूयॉर्क’, ‘लफंगे परिंदे’ और ‘प्लेयर्स’ जैसी फिल्मों में नजर आए. ‘प्रेम रतन धन पायो’ और ‘साहो’ में उन्होंने नेगेटिव किरदार भी निभाए. अब वे पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म ‘खलीफा’ में नजर आएंगे. 

