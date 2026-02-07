स्टेज पर टूट पड़े फैंस! O Romeo इवेंट में बेकाबू हुई भीड़, सिक्योरिटी के सहारे बाहर निकले शाहिद कपूर

O Romeo : शाहिद कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म 'O Romeo’ का प्रमोशन करने के लिए हाल ही में फिल्म के नए गाने 'पान की दुकान' के लॉन्च इवेंट पर पहुंचे थे. जहां मंच पर अचानक हालात बिगड़ गए, जिससे एक्टर को बीच में ही इवेंट छोड़कर जाना पड़ा.
शाहिद कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' के प्रमोशन को लेकर काफी बिजी हैं. इस फिल्म में वो तृप्ति डिमरी के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. वहीं फिल्म 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और मेकर्स लगातार फिल्म का प्रमोशन करने में बिजी हैं, जिसके चलते फिल्म के एक्टर फ्राइडे को मुंबई में नए गाने ‘पान की दुकान’ के लॉन्च पर पहुंचे थे. लेकिन इस लॉन्च पर शाहिद कपूर अपने हजारों फैंस के बीच में फंस गए.
गाने के लॉन्च पर भीड़ का हमला
शाहिद कपूर हाल ही में अपनी फिल्म 'ओ रोमियो' के नए गाने के लॉन्च के लिए मुंबई में एक इवेंट का हिस्सा बने थे. मगर इस इवेंट का माहौल उस समय बिगड़ गया जब भीड़ ने एक्टर को हर तरफ से घेर लिया, जिसके चलते उन्हें बीच में ही स्टेज को छोड़कर जाना पड़ा. मगर फिर सिक्योरिटी की मदद से इस भीड़ पर काबू पाया गया और इवेंट को दोबारा से शुरू किया गया.
गुस्से में स्टेज से नीचे उतरे शाहिद
इस इवेंट पर मीडिया के अलावा भारी मात्रा में फैंस को इनवाइट किया गया था. जिस दौरान शाहिद ने कुछ फैंस को अपने साथ स्टेज पर डांस करने के लिए बुला लिया और यही से स्थिति बिगड़ गई. शहिद ने कुछ फैंस को ही स्टेज पर इनवाइट किया था मगर सारी भीड़ मंच पर टूट पड़ी और एक्टर को घेर लिया. भीड़ के घेरने के बाद शाहिद गुस्से में मंच से नीचे उतर गए. फिर बाद में सिक्योरिटी मदद लेकर भीड़ को पीछे हटाया गया और एक्टर को मंच पर वापस बुलाया गया.
ये एक्ट्रेस भी हो चुकीं भीड़ का शिकार
बीते कई दिनों से पब्लिक प्लेस में सेलेब्स को घेरने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिसमें एक्ट्रेस श्री लीला और सामंथा के साथ हुए हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. वहीं इस बार शाहिद कपूर इस तरह की घटना का शिकार हो गए हैं, जो कि सिक्योरिटी, मैनेजमेंट और इवेंट में शामिल होने वाले लोगों पर कई तरह के सवाल उठाता है.
