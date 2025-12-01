Advertisement
trendingNow13024861
Hindi Newsबॉलीवुड

‘लुक्स और चार्म से शुर…’, आखिर क्यों शाहिद कपूर ने बनाई डांस से दूरी? बोले- ‘करियर अभिनय से चलता है’

Shahid Kapoor: एक्टर शाहिद कपूर ने हाल ही में 15वें इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट (आईएफपी) के प्रोगाल में शिरकत की. समारोह में बातचीत के दौरान एक्टर ने अपनी जिंदगी के कई अनसुने पहलू और मनपसंद गानों के बारे में बात की. आइए जानते हैं. 

 

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 01, 2025, 01:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘लुक्स और चार्म से शुर…’, आखिर क्यों शाहिद कपूर ने बनाई डांस से दूरी? बोले- ‘करियर अभिनय से चलता है’

इस इवेंट में मौजूद लोगों ने जब शाहिद से उनके मनपसंद गाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि अब तक का उनका पसंदीदा गाना फिल्म 'हैदर' का गाना 'बिस्मिल्ला' है. उन्होंने इस गाने के बारे में बताते हुए कहा कि ये गाना फिल्म की खूबसूरती से जुड़ा है, जिसे करके उन्हें बहुत अच्छा लगा. इसके बाद उन्होंने डांसिंग सॉन्ग के बारे में कहा, ‘मुझे डांसिंग सॉन्ग में 'मौजा ही मौजा,' 'नगाड़ा,' 'ढटिंग नाच,' 'साड़ी के फॉल सा,' और 'तेरी बातों में उलझा जिया' समेत कई गाने पसंद हैं. असल में मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काफी समय से मैंने डांस नहीं किया है. मेरे कई सारे कोरियोग्राफर दोस्त हैं, जो कि कहते हैं अब डांस क्यों नहीं करता है, और मैं उनसे मजाक में कहता हूं, तुम्हें आता है तो तुम कर लो!’

 

किरदार की डिमांड़ के हिसाब से काम करना सही
एक्टर ने आगे कहा कि आप हर किरदार में डांस नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘किरदार के हिसाब से काम करना जरूरी है. अब किसी डॉक्टर का किरदार है तो वो डांस क्यों ही करेगा? हालांकि कई डॉक्टर बहुत अच्छा डांस करते हैं.’ शाहिद काफी लंबे समय से मनोरंजन जगत में काम कर रहे हैं और ज्यादातर प्रशंसक उन्हें उनके चार्मिंग लुक के लिए पसंद करते हैं. लुक्स को लेकर अभिनेता ने कहा, ‘अगर इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक दिखना है, तो आपको अपने अभिनय पर काम करना होगा, क्योंकि लुक्स, चार्म और स्टाइल से शुरुआती दिनों में काम चल सकता है, लेकिन आगे तक चलना है, तो अपने काम पर ध्यान दो.’

Add Zee News as a Preferred Source

इस तरह के इंसान हैं शाहिद कपूर
एक्टर ने आगे कहा कि ‘जब आप ईमानदारी से अपने किरदार में डूबते हैं तो आप अपने अंदर झांकते हैं और दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालते हैं, तभी असली संतुष्टि मिलती है’ एक्टर ने बताया कि वे बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं हर बात को गहराई से सोचता हूं. असल जिंदगी में भी हम अपने भाव छुपाते हैं, लेकिन अभिनय मेरे लिए वो रास्ता है, जहां पर मैं पूरी तरह से अपने अंदर की भावनाओं को खोलकर रख देता हूं.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Shahid Kapoor

Trending news

जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस, कहानी सच्चे दोस्त की
India Russia News
जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया रूस, कहानी सच्चे दोस्त की
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
Winter Session
संसद आते नहीं, देते हैं बयान... कांग्रेस का PM पर पलटवार, कहा- ड्रामा आप कर रहे हैं
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
NMIA
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
Winter Session
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
Parliament winter session
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
Parliament winter session
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
mumbai air pollution
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
NIA raid
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
India Navy
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
india fertility rate
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'