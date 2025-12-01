‘लुक्स और चार्म से शुर…’, आखिर क्यों शाहिद कपूर ने बनाई डांस से दूरी? बोले- ‘करियर अभिनय से चलता है’

Shahid Kapoor: एक्टर शाहिद कपूर ने हाल ही में 15वें इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट (आईएफपी) के प्रोगाल में शिरकत की. समारोह में बातचीत के दौरान एक्टर ने अपनी जिंदगी के कई अनसुने पहलू और मनपसंद गानों के बारे में बात की. आइए जानते हैं.
Trending Photos
इस इवेंट में मौजूद लोगों ने जब शाहिद से उनके मनपसंद गाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि अब तक का उनका पसंदीदा गाना फिल्म 'हैदर' का गाना 'बिस्मिल्ला' है. उन्होंने इस गाने के बारे में बताते हुए कहा कि ये गाना फिल्म की खूबसूरती से जुड़ा है, जिसे करके उन्हें बहुत अच्छा लगा. इसके बाद उन्होंने डांसिंग सॉन्ग के बारे में कहा, ‘मुझे डांसिंग सॉन्ग में 'मौजा ही मौजा,' 'नगाड़ा,' 'ढटिंग नाच,' 'साड़ी के फॉल सा,' और 'तेरी बातों में उलझा जिया' समेत कई गाने पसंद हैं. असल में मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन काफी समय से मैंने डांस नहीं किया है. मेरे कई सारे कोरियोग्राफर दोस्त हैं, जो कि कहते हैं अब डांस क्यों नहीं करता है, और मैं उनसे मजाक में कहता हूं, तुम्हें आता है तो तुम कर लो!’
किरदार की डिमांड़ के हिसाब से काम करना सही
एक्टर ने आगे कहा कि आप हर किरदार में डांस नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘किरदार के हिसाब से काम करना जरूरी है. अब किसी डॉक्टर का किरदार है तो वो डांस क्यों ही करेगा? हालांकि कई डॉक्टर बहुत अच्छा डांस करते हैं.’ शाहिद काफी लंबे समय से मनोरंजन जगत में काम कर रहे हैं और ज्यादातर प्रशंसक उन्हें उनके चार्मिंग लुक के लिए पसंद करते हैं. लुक्स को लेकर अभिनेता ने कहा, ‘अगर इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक दिखना है, तो आपको अपने अभिनय पर काम करना होगा, क्योंकि लुक्स, चार्म और स्टाइल से शुरुआती दिनों में काम चल सकता है, लेकिन आगे तक चलना है, तो अपने काम पर ध्यान दो.’
इस तरह के इंसान हैं शाहिद कपूर
एक्टर ने आगे कहा कि ‘जब आप ईमानदारी से अपने किरदार में डूबते हैं तो आप अपने अंदर झांकते हैं और दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालते हैं, तभी असली संतुष्टि मिलती है’ एक्टर ने बताया कि वे बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं हर बात को गहराई से सोचता हूं. असल जिंदगी में भी हम अपने भाव छुपाते हैं, लेकिन अभिनय मेरे लिए वो रास्ता है, जहां पर मैं पूरी तरह से अपने अंदर की भावनाओं को खोलकर रख देता हूं.’
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.