Advertisement
trendingNow13062069
Hindi Newsबॉलीवुड44 साल का वो सिंगर, जिसने जीता था एआर रहमान का दिल; एक मौके ने रातोंरात बना दिया स्टार

44 साल का वो सिंगर, जिसने जीता था एआर रहमान का दिल; एक मौके ने रातोंरात बना दिया स्टार

बॉलीवुड गानों का क्रेज विदेशों में भी खूब देखने को मिलता है. इन गानों को बनाने में संगीतकारों और गायकों की मेहनत लगी होती है. ऐसे ही एक युवा और शानदार गायकों में से एक हैं नरेश अय्यर. उनके गाने हर किसी का दिल छू लेते हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

44 साल का वो सिंगर, जिसने जीता था एआर रहमान का दिल; एक मौके ने रातोंरात बना दिया स्टार

बॉलीवुड गानों का क्रेज विदेशों में भी खूब देखने को मिलता है. इन गानों को बनाने में संगीतकारों और गायकों की मेहनत लगी होती है. ऐसे ही एक युवा और शानदार गायकों में से एक हैं नरेश अय्यर. उनके गाने हर किसी का दिल छू लेते हैं. खास बात यह है कि नरेश ने अपने करियर की शुरुआत टीवी के रियलिटी शो 'सुपर सिंगर' से की थी. उस समय उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी आवाज इतनी खास होगी कि खुद एआर रहमान जैसे बड़े संगीतकार उनके गाने सुनकर प्रभावित हो जाएंगे और फिल्मों में गाने का मौका देंगे.

जब नरेश अय्यर ने जीता एआर रहमान का दिल

नरेश अय्यर का जन्म 3 जनवरी 1981 को मुंबई में हुआ. उनके माता-पिता खुद शास्त्रीय संगीत के गायक थे. घर में बचपन से ही संगीत का माहौल था, और नरेश ने इसे स्कूल की पढ़ाई की तरह सीखा. उन्होंने छोटी उम्र से ही गायन में रुचि दिखाई और धीरे-धीरे अपनी आवाज और गायिकी को निखारा. किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मन्ना डे उनके पसंदीदा गायक थे. इनके अलावा केके, चित्रा और एसपी बालासुब्रमण्यम जैसी आवाजों ने भी उनके संगीत की समझ को गहरा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

नरेश ने अपने करियर की शुरुआत करते हुए चैनल वी के 'सुपर सिंगर' शो में हिस्सा लिया. इस प्रतियोगिता ने उनके जीवन का रुख बदल दिया. वहां उनकी आवाज को सुनकर एआर रहमान ने उन्हें फिल्म 'रंग दे बसंती' के लिए चुना. उनका गाया हुआ 'रुबरू' और 'पाठशाला' गाना काफी लोकप्रिय हुआ. उनकी आवाज में एक अलग तरह की ऊर्जा और मिठास थी, जिसने दर्शकों के साथ-साथ संगीतकारों का भी ध्यान खींचा.

एक मौके ने रातोंरात बना दिया स्टार

इसके बाद, नरेश ने कई फिल्मों में गाने गाए. 'जाने तू या जाने ना' के गाने 'पप्पू कैंट डांस साला' और 'नजरें मिलाना नजरें चुराना' ने युवाओं के बीच उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया. इसके अलावा, उन्होंने 'दिल्ली 6' में 'काला बंदर' जैसे गानों में भी अपनी गायिकी का जादू दिखाया. नरेश सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी गाना गा चुके हैं.

मेहनत और प्रतिभा के चलते उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. 'रुबरू' के लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, और अपने करियर के पहले ही साल में उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Naresh iyer

Trending news

भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
'नदी से ... तक' फिलिस्तीन की आजादी को लेकर महबूबा का विवादित पोस्ट, जानिए क्या कहा
Mehbuba Mufti
'नदी से ... तक' फिलिस्तीन की आजादी को लेकर महबूबा का विवादित पोस्ट, जानिए क्या कहा
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
how to drive in fog
सर्दियों में गाड़ी चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये गलती, सवारियां भी रखें ध्यान
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान
Karnataka News in Hindi
नए साल के पहले दिन बेल्लारी में हिंसा, बैनर विवाद में फायरिंग से एक युवक की गई जान