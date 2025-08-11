गंभीर बीमारी से जूझ रहा ये एक्टर, पाई-पाई को हुआ मोहताज, कभी धनुष संग किया था धमाकेदार डेब्यू
गंभीर बीमारी से जूझ रहा ये एक्टर, पाई-पाई को हुआ मोहताज, कभी धनुष संग किया था धमाकेदार डेब्यू

Abhinay Kinger से जुड़ी बड़ी खबर है. धुनष के साथ काम कर चुका ये सितारा इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है.यहां तक कि अपनी दवाओं का खर्चा उठाने के भी पैसे नहीं है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:44 PM IST
अभिनय किंगर
अभिनय किंगर

Abhinay Kinger Liver Disease: फिल्मों की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कभी खूब नाम और शोहरत कमाए थे. लेकिन, उनकी किस्मत उन्हें एक ऐसे दौर में ले आई जहां वो पाई-पाई को मोहताज हो गए. ऐसा ही एक सितारा साउथ सिनेमा का है. कभी धनुष के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाला ये एक्टर गंभीर लिवर से संबंधित समस्या से जूझ रहा है और आर्थिक परेशानी भी सामने है.

नहीं है पैसे

44 साल के इस एक्टर का नाम अभिनय किंगर (Abhinay Kinger) है. अभिनय इस वक्त ना केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक तौर पर भी परेशानी झेल रहे हैं. इनके पास ना तो काम है और ना ही कोई देखभाल करने वाला. इनकी हालत ऐसी हो गई कि ये अपने इलाज का मेडिकल बिल भी नहीं भर पा रहे हैं. 

पिता की मौत के बाद और बिगड़ी हालत

अभिनय मलयाली हैं. ये मशहूर लेट स्टार टीपी राधामणि के बेटे हैं. जिन्होंने कई सारी बेहतरीन तमिल और मलयालम फिल्मों में काम किया है. 2019 में इनकी मौत कैंसर की वजह से होई. जिसके बाद अभिनय की हालत और ज्यादा बिगड़ती गई. अभिनय ने साल 2002 में धनुष के साथ Thulluvadho Ilamai से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में अभिनय की एक्टिंग को सराहा गया. जिसके बाद पहला लीड रोल  Jjunction में मिला. 

इन फिल्मों में किया काम

अभिनय ने कई सारी तमिल फिल्मों में काम किया है. इन मूवीज में 'दास', 'पोन मेगलई' जैसे कई फिल्में हैं. ये आखिरी बार स्क्रीन पर एक्शन कॉमेडी फिल्म 2014 में आई फिल्म Vallavanukku Pullum Aayudham  में दिखे थे.इन्होंने बतौर डबिंग आर्टिस्ट Thuppakki और 'अंजान' में विद्युत जामवाल के लिए,'पइया' में मिलिंद सोमन और बाबू एंटोनी के लिए Kaaka Muttai के लिए अपनी आवाज दी.आपको बता दें, अभिनय सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहते हैं. हालांकि, उनकी स्थिति देखकर उनके फैंस भी काफी परेशान है.

 

 

 

 

;