VIDEO: कैमरों के बीच फिसली सनी लियोन की ड्रेस, Oops मोमेंट का हुई शिकार, पति ने ऐसे संभाला मामला

Sunny Leone Oops Moment Video: बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर अपनी मौजूदगी से हर इवेंट में चार चांद लगा देते हैं. अक्सर सितारे अपने लुक और खूबसूरती के वजह से हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं. इवेंट में ज्यादातर हसीनाओं के ड्रेसिंग सेंस फैंस के बीच सुर्खियां बटोरती हैं. ऐसे में कुछ हसीनाएं ऐसी ड्रेस पहन लेती हैं, जिन्हें पहनने के बाद ऊप्स मोमेंट का शिकार हो जाती है. ऐसा ही कुछ हसीना सनी लियोन के साथ भी हुआ.

फेमस एक्ट्रेस सनी लियोन

फेमस एक्ट्रेस सनी लियोन हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग के साथ-साथ आइटम डांस से भी अपनी खास पहचान बनाई है. हसीना ने ज्यादातर आइटम नंबर्स ही किए हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अपने पति डेनियल वेबर के साथ एक इवेंट में शामिल हुई थीं. इस इवेंट में पति के साथ फोटोज क्लिक करवाते वक्त सनी लियोन के साथ ऊप्स मोमेंट हो गए. एक्ट्रेस के ऊप्स मोमेंट को जैसे-तैसे पति डेनियल ने संभाला. इस ऊप्स मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

देखें सनी लियोन का वायरल वीडियो

ऊप्स मोमेंट का शिकार हुई सनी लियोन

एक्ट्रेस हाल ही में इवेंट में अपने पति डेनियल वेबर के साथ शामिल हुई थी. इस दौरान सनी लियोन ने सभी का ध्यान खींच लिया. इवेंट में एक्ट्रेस डीप ब्राउन कलर की फ्लोर-लेंथ गाउन पहनकर पहुंची थीं. सनी कॉन्फिडेंट होकर फोटोग्राफर्स को पोज देती नजर आई और तभी उनके पति ने उनकी ड्रेस की तरफ इशारा किया. पति के कहने के बाद हसीना ने अपनी ड्रेस को ठीक किया. इसके बाद दोनों थोड़ा आगे बढ़े और फिर रुक गए. ड्रेस ठीक करने के दौरान सनी लियोन के पति बिल्कुल उनके आगे खड़े हो गए और एक्ट्रेस ने अपनी ड्रेस को ठीक किया.

साल 2011 में की कपल ने शादी

बता दें कि सनी लियोन और डेनियर वेबर ने साल 2011 में शादी की थी. इसके बाद कपल ने एक बेटी को गोद लिया, जिसका नाम निशा रखा. इसके बाद साल 2018 में कपल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया. उनके बेटों का नाम नोआ और अशर है.