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Hindi Newsबॉलीवुडअल्लू अर्जुन के बर्थडे पर बड़ा तोहफा, AA22xA6 को मिला ‘राका’ टाइटल, फर्स्ट पोस्टर देख फैंस रह जाएंगे दंग

अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर बड़ा तोहफा, AA22xA6 को मिला ‘राका’ टाइटल, फर्स्ट पोस्टर देख फैंस रह जाएंगे दंग

Allu Arjun AA22xA6 Unveiled Title: साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन पर फिल्म 'राका' का पहला पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें उनका खतरनाक और इंटेंस लुक फैंस को देखने को मिला. इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 08, 2026, 03:42 PM IST
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अल्लू अर्जुन का खतरनाक लुक
अल्लू अर्जुन का खतरनाक लुक

Allu Arjun AA22xA6 Unveiled Title: आखिरकार साउथ सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट पोस्टर सामने आ गया है. एक्टर के बर्थडे पर फैंस को इससे बड़ा कोई गिफ्ट मिल ही नहीं सकता था. अल्लू अर्जुन के 44वें जन्मदिन पर AA22xA6 फिल्म के मेकर्स ने न सिर्फ फिल्म का नाम कंफर्म किया, बल्कि एक्टर का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया. इस पोस्टर में एक्टर का जबरदस्त लुक देखने को मिल रहा है.

AA22xA6 को मिला फिल्म का टाइटल

एटली कुमार की इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी लीड रोल में नजर आने वाली हैं. पहले इस प्रोजेक्ट को AA22xA6 के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन अब इसे इसका असली नाम मिल गया है. फिल्म का टाइटल 'राका' है. फिल्म के निर्देशक एटली कुमार, जो अपने बड़े और अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, 'राका' के जरिए एक ऐसा यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं, जिसमें फैंटेसी, एक्शन और इमोशन का मेल दर्शकों को देखने को मिलेगा.

देखें दमदार फर्स्ट पोस्टर

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फैंस लुटा रहे पोस्ट पर जमकर प्यार

सन पिक्चर्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर फिल्म का फर्स्ट पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'AA22xA6 अब RAAKA है. खुद को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करें, जो हर सीमा से परे है.' जैसे ही यह पोस्टर रिलीज हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. पोस्ट को अब तक करीब 1.6M लाइक्स, 24.4K कमेंट्स मिल चुके हैं और 34.9K बार रीशेयर किया जा चुका है.

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यह भी पढ़ें- अल्लू अर्जुन और ‘666’ का खास कनेक्शन! जिसे लोग मानते हैं अशुभ, गाड़ी के नंबर प्लेट से लेकर मोबाइल नंबर तक में सेम है पैटर्न, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

काफी दमदार है अल्लू अर्जुन का लुक

वहीं फिल्म 'राका' के टाइटल पोस्टर में अल्लू अर्जुन का क्लोज-अप लुक दिखाया गया है. उनके सिर पर आधे-अधूरे से दिखते बाल, बड़े नुकीले नाखूनों के साथ जानवर जैसे पंजों से छिपा आधा चेहरा और खतरनाक तरीके से झांकती हुई काली आंखों के साथ घनी मूंछें हर किसी का ध्यान खींच रही हैं. इस पोस्ट में अल्लू का काफी जबरदस्त लुक दिख रहा है. एक्टर की नजरें और मुंडा हुआ सिर उनके किरदार को काफी रहस्यमयी और दमदार बना रहा है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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