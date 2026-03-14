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Hindi Newsबॉलीवुड44 साल पुरानी वो फिल्म… जिसने 3 घंटे 11 मिनट में ही रच दिया इतिहास, जीते 8 ऑस्कर, 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर तोड़े कई रिकॉर्ड

44 साल पुरानी वो फिल्म… जिसने 3 घंटे 11 मिनट में ही रच दिया इतिहास, जीते 8 ऑस्कर, 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर तोड़े कई रिकॉर्ड

Oscar Award 2026 : भारतीय सिनेमा में ऐसी कई फिल्में देखने को मिल जाएंगी, जिन्होंने असली कहानियों को पर्दे पर उतारकर एक नया इतिहास रच दिया. आज हम एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो 44 साल पहले रिलीज हुई थी. इस फिल्म की खास बात ये है कि इसने 80 के दशक में 8 ऑस्कर जीतकर सभी को हैरान कर दिया था. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 14, 2026, 03:33 PM IST
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44 साल पुरानी वो फिल्म… जिसने 3 घंटे 11 मिनट में ही रच दिया इतिहास, जीते 8 ऑस्कर, 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर तोड़े कई रिकॉर्ड

बड़े नेताओं की जिंदगी पर कई किताबें और कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी बनाई गई, जिसने पूरी दुनिया को उनके संघर्ष और विचारों से रूबरू कराया. इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक आम वकील आगे जाकर देश का एक महान नेता बन जाता है. आजादी की लड़ाई को बड़े पर्दे पर इतने प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया कि इस फिल्म की दुनियाभर में चर्चा की गई. आज हम बात कर रहे हैं फिल्म 'गांधी' (Gandhi), जिसे मशहूर डायरेक्टर Richard Attenborough ने डायरेक्ट किया था.

डायरेक्टर Richard Attenborough ने इस फिल्म को बनाने का सपना कई सालों तक देखा और आखिरकार साल 1982 में उन्होंने इसे पूरा कर लिया. फिल्म ‘गांधी’ ने रिलीज होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और इसे इतिहास पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाने लगा. फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार एक्टर Ben Kingsley ने निभाया और उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई. इसके अलावा Rohini Hattangadi, Roshan Seth, Saeed Jaffrey, Om Puri और Amrish Puri जैसे मंझे हुए कलाकार भी फिल्म में नजर आए.  

8 ऑस्कर वाली पहली भारतीय फिल्म
फिल्म ‘गांधी’ को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया गया, इसने कई बड़े अवॉर्ड भी जीते. खास बात ये है कि इस फिल्म ने 8 ऑस्कर अवॉर्ड जीते, जिसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर जैसे बड़े अवॉर्ड शामिल थे. इसके अलावा फिल्म को कई इंटरनेशनल अवॉर्ड्स और फेस्टिवल्स में भी सम्मानित किया गया.

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फिल्म का बजट और कमाई
बात करें फिल्म के बजट की तो, ‘गांधी’ को लगभग 183 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, जिसने रिलीज के बाद दुनियाभर में करीब 1050 करोड़ रुपए की कमाई की. उस दौर में हिंदी सिनेमा के लिए ये बहुत बड़ी सफलता थी. वहीं फिल्म ‘गांधी’ को आज भी सिनेमा के इतिहास की सबसे इंस्पिरेशनल फिल्मों में गिना जाता है. 

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