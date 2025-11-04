Advertisement
आमिर खान की 'मां' पहुंची लंदन, विजित किया मशहूर लॉर्ड्स स्टेडियम; वायरल हुई तस्वीरें

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की ऑन स्क्रीन मां मोना सिंह हाल ही में लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम की सैर पर गई थीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 06:06 PM IST
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की ऑन स्क्रीन मां मोना सिंह हाल ही में लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम की सैर पर गई थीं. इस बात की जानकारी अभिनेत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी.अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर स्टेडियम से कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसके साथ कैप्शन दिया, "प्रसिद्ध लॉर्ड्स स्टेडियम में."

लॉर्ड्स स्टेडियम को क्रिकेट का घर भी कहा जाता है. यह लंदन के सेंट जॉन वुड में स्थित है. स्टेडियम का नाम यहां के संस्थापक थॉमस लॉर्ड के नाम पर रखा गया है. इस मैदान का स्वामित्व मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के पास है, जो क्रिकेट के नियमों का भी संरक्षक है.

मोना सिंह ने  लॉर्ड्स स्टेडियम का किया दौरा

1814 में स्थापित यह स्टेडियम क्रिकेट इतिहास का जीता-जागता साक्षी है. यहां पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच 1884 में खेला गया था. स्टेडियम की खास पहचान है इसकी प्राकृतिक ढलान, जो गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद देती है. यही वजह है कि बल्लेबाजों के लिए यहां रन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है.

मोना सिंह कई रियलिटी शो, टीवी सीरियल और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत साल 2003 में सीरियल 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से की थी. इस सीरियल ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था.

टीवी सीरियल से बनाई पहचान 

इसके बाद मोना ने कई टीवी सीरियल और रियलिटी शो की होस्ट के तौर पर काम किया और राजकुमार हिरानी की फिल्म '3 इडियट्स' में एक छोटी-सी भूमिका निभाई थी. इस फिल्म में उन्होंने करीना की बहन का किरदार अदा किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इसके बाद वे 'लाल सिंह चड्ढा' और 'मुंज्या' जैसी फिल्मों में भी नजर आई थीं.

हाल ही में अभिनेत्री, आर्यन खान की वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आई थीं. इस सीरीज में उन्होंने लक्ष्य की मां का रोल किया था, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया. सीरीज में उनके साथ लक्ष्य, बॉबी देओल, सहर बम्बा, अन्या सिंह, राघव जुयाल और गौतमी कपूर जैसे सितारे नजर आए थे. इसमें सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह का कैमियो भी है. सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

 

