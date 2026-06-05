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Hindi Newsबॉलीवुडमैं चुप नहीं बैठूंगी..., पति से विवाद के बीच बोलीं एक्ट्रेस सेलिना जेटली; शेयर किया इमोशनल पोस्ट

'मैं चुप नहीं बैठूंगी...', पति से विवाद के बीच बोलीं एक्ट्रेस सेलिना जेटली; शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Celina Jaitly Insta Post: सेलिना जेटली को पति पीटर हाग के साथ उनके ससुर ने भी कानूनी नोटिस भेजा था। इसमें उन्होंने एक्ट्रेस के लगाए आरोपों का विरोध किया और उनसे सरेआम माफी की मांग की थी. वहीं, अब एक्ट्रेस ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर करके एक मैसेज दिया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 03:46 PM IST
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'मैं चुप नहीं बैठूंगी...', पति से विवाद के बीच बोलीं एक्ट्रेस सेलिना जेटली; शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Celina Jaitly Insta Post: सेलिना जेटली एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. पति पीटर हाग से तलाक और बच्चों की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब उन्होंने अपने पति और ससुर की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिसों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है. सेलिना ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा बयान जारी करते हुए कहा कि वह किसी भी तरह की कानूनी धमकी या दबाव के आगे झुकने वाली नहीं हैं. वह अपने बच्चों, अपने अधिकारों और न्याय के लिए यह लड़ाई जारी रखेंगी. 

सेलिना जेटली ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

शुक्रवार को सेलिना जेटली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया. उन्होंने उन कानूनी नोटिसों का जवाब दिया, जो हाल ही में उनके पति पीटर हाग और उनके ससुर वोल्फगैंग हाग की ओर से भेजे गए हैं. नोटिस में अभिनेत्री पर मानहानि करने का आरोप लगाया गया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, हालांकि सेलिना ने बताया कि उन्होंने अपने लीगल रिप्रजेंटेटिव के जरिए इन नोटिसों का जवाब दे दिया है.

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अभिनेत्री ने कहा, ''कई साल तक हमारे परिवार से जुड़ी पब्लिसिटी को बढ़ावा दिया जाता रहा, जिसमें मैगजीन कवर, इंटरव्यू और परिवार से जुड़े कई आर्टिकल्स में शामिल होते रहे हैं, लेकिन अब जब मैंने अपनी निजी परेशानियों, कानूनी संघर्ष और एक मां के रूप में अपनी चिंताओं के बारे में बात करनी शुरू की, तो मुझे जवाब देने के बजाय कानूनी नोटिस भेजे गए. ये बच्चे मेरे भी हैं, मैं उनकी मां हूं और मैं उनके लिए यह लड़ाई जारी रखूंगी.''

सेलिना जेटली ने आगे कहा, ''मैं हमेशा से ज्वाइंट कस्टडी और आपसी सहमति से तलाक के पक्ष में रही हूं. मैंने कई बार शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद मैं अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रही हूं. लगातार मुझे अपने बच्चों से दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं.''

पति से विवाद पर सेलिना जेटली ने तोड़ी चुप्पी

अपने बयान में सेलिना ने बच्चों को लेकर अपनी चिंता भी व्यक्त की. उन्होंने कहा, ''मुझे डर है कि बच्चों को उनकी जानकारी और सहमति के बिना ऑस्ट्रिया और भारत की अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाया जा सकता है. एक मां होने के नाते यह मेरा अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है कि मैं ऐसी चिंताओं को पब्लिकली उठाऊं और अपने बच्चों के हितों की रक्षा करूं.''

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इससे पहले पीटर हेग और उनके पिता की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिसों में कहा गया था कि इस मामले में सार्वजनिक रूप पर लगाए गए आरोप उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इसका असर बच्चों पर पड़ सकता है. हालांकि सेलिना जेटली का कहना है कि ऐसा करके उन्हें बदनाम करने, डराने और चुप कराने की कोशिश की जा रही है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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