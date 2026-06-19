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अल्लू अर्जुन को आया कोर्ट का बुलावा! संध्या थिएटर भगदड़ केस में बने ‘आरोपी नंबर 11’; 2 साल पहले जेल में बिता चुके हैं एक रात

Allu Arjun Court Summons: साल 2024 में हैदराबाद के संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर पर मची भगदड़ और एक महिला की जान जाने के मामले में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने उन्हें खुद हाजिर होने का समरी समन भेजा है. इस मामले में पुलिस ने उनको 11वें नंबर का आरोपी बनाया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 19, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:13 PM IST
अल्लू अर्जुन को आया कोर्ट का बुलावा! संध्या थिएटर भगदड़ केस में बने ‘आरोपी नंबर 11’; 2 साल पहले जेल में बिता चुके हैं एक रात
Image Credit: Allu Arjun Nampally Court Summons

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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