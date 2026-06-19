Allu Arjun Nampally Court Summons: साउथ सिनेमा के सुपर-डुपर स्टाइलिंग स्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने उन्हें एक पुराने मामले में खुद पेश होने का आदेश दिया है. ये पूरा विवाद 2024 में आई उनकी फिल्म ‘पुष्पा 2’ के प्रमोशन के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई एक दर्दनाक दुर्घटना से जुड़ा है. इस हादसे को लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. अब एक्टर को आने वाले सोमवार, 22 जून को सुनवाई के लिए अदालत के सामने हाजिर होना होगा.
हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ने इस हादसे की जांच पूरी करने के बाद अल्लू अर्जुन को इस केस में 11वां आरोपी (ए11) बनाया है. वहीं, इस मामले में ‘संध्या थिएटर’ के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को मुख्य आरोपी (1 से 10) बनाया गया है. स्थानीय अदालत ने इस पूरे हादसे को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने केवल अल्लू अर्जुन को ही नहीं, बल्कि घटना से जुड़े बाकि 19 आरोपियों को भी आधिकारिक समन जारी किया है. अब इन सभी आरोपियों को तय तारीख पर कोर्ट के सामने हाजिर होकर अपना पक्ष रखना होगा.
Hyderabad, Telangana: Nampally Court has issued summons to actor Allu Arjun to appear in person before the court on Monday (22nd June) for a hearing.
Chikkadpally Police have named Allu Arjun as Accused No. 11 (A11) in the Sandhya Theatre case. The management of Sandhya Theatre… pic.twitter.com/nxjtDgvThi
— ANI (@ANI) June 19, 2026
ये दर्दनाक वाकया 4 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुआ था. जहां ‘पुष्पा 2’ का प्रीमियर रखा गया था, जिसमें शामिल होने के लिए अल्लू अर्जुन भी पहुंचे थे. अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए वहां फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. देखते ही देखते सिचुएशन बेकाबू हो गई और वहां अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई. इस दर्दनाक हादसे में दम घुटने के चलते 35 साल की रेवती नाम की महिला की जान चली गई, जबकि उनका बेटा बुरी तरह घायल हो गया. एक सेलिब्रिटी के आने की खुशी का पल भर में मातम में बदल गया.
पुलिस के मुताबिक, इस दौरे को लेकर सिनेमाघर के मालिकों या एक्टर की टीम ने पहले से कोई सूचना नहीं दी थी. इसी लापरवाही के चलते वहां सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं हो पाए. हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और सिनेमाघर के मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस का सीधा आरोप है कि भीड़ को संभालने में बहुत बड़ी लापरवाही की गई. इस हादसे के कुछ दिनों बाद यानी 13 दिसंबर 2024 को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी किया था.
हालांकि, उसी दिन तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी. बावजूद इसके उनको जेल में एक रात बितानी पड़ी थी. इस हादसे पर दुख जताते हुए अल्लू अर्जुन ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने का वादा भी किया था. अब पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें भी एक्टर का नाम आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है. अगर अल्लू अर्जुन के वर्कफ्रंट की बात करें तो, वे जल्द ही डायरेक्टर एटली की फिल्म ‘राका’ में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आएंगी.