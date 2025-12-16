अमिताभ बच्चन का वो 44 साल पुराना रोमांटिक गाना, जिसमें नीतू कपूर की बाहों में बाहें डाल नजर आए थे बिग बी; आज भी दिल को छू जाते हैं बोल

Bollywood Superhit Song: 80-90 के दशक में फिल्मों के गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं होते थे, बल्कि लोगों की भावनाओं की आवाज़ बन जाते थे. उस दौर में कैसेट, रेडियो और टीवी के ज़रिए गाने घर-घर पहुंचते थे और हर उम्र के लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे. प्यार, जुदाई, दोस्ती और दर्द—हर एहसास को गानों के ज़रिए इतनी सादगी से पेश किया जाता था कि शब्द सीधे दिल में उतर जाते थे. यही वजह थी कि लोग आज भी उस दौर के संगीत को याद करके भावुक हो जाते हैं.

अमिताभ बच्चन का रोमांटिक गाना

उस समय फिल्मों में गानों की अहमियत कहानी जितनी ही होती थी. गाने ही किसी फिल्म को यादगार बनाते थे और कई बार पूरी फिल्म की पहचान बन जाते थे. लाखों लोग आज भी पुराने रोमांटिक गीतों से गहराई से जुड़े हुए हैं क्योंकि वे उनके निजी पलों, रिश्तों और यादों का हिस्सा रहे हैं. शादी, सफर, अकेलापन या खुशी—हर मौके पर वही गीत साथ निभाते थे, इसलिए आज भी पुराने गानों का जादू कम नहीं हुआ है.

अब बात करते हैं 'छूकर मेरे मन को' की, जो हिंदी सिनेमा के सबसे इमोशनल और मीठे गीतों में गिना जाता है. यह गाना 1981 में रिलीज हुई फिल्म 'याराना' का हिस्सा था. इसे अपनी जादुई आवाज़ से किशोर कुमार ने गाया था, जिसने इस गीत को अमर बना दिया. गाने के बोल बेहद सरल होने के बावजूद दिल को छू लेने वाले हैं, जो प्यार और अपनापन बेहद सादगी से बयान करते हैं.

इस गाने को संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने, जबकि इसके बोल मशहूर गीतकार अंजान ने लिखे थे. संगीत और शब्दों का यह मेल इतना प्रभावशाली रहा कि गाना रिलीज़ होते ही लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया. रेडियो से लेकर आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, यह गीत हर दौर में सुना जाता रहा है. आज भी इसे सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में भावनाएं साफ दिखाई देती हैं.

आज भी सबका फेवरेट

यह गाना जिस फिल्म का हिस्सा था, उसका निर्देशन राकेश कुमार ने किया था. फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे और उनके साथ नीतू कपूर नजर आई थीं. इसके अलावा अमजद खान जैसे दमदार कलाकार भी फिल्म में शामिल थे. दोस्ती और इमोशन्स पर आधारित इस फिल्म में संगीत ने कहानी को और मजबूत बनाया और दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली.

रिलीज़ के बाद इस फिल्म ने शानदार कमाई की और सुपरहिट साबित हुई. खासतौर पर इसके गानों ने फिल्म की सफलता में अहम भूमिका निभाई. आज भी 'छूकर मेरे मन को' रेडियो, सोशल मीडिया और म्यूज़िक प्लेलिस्ट्स में खूब सुना जाता है, जो साबित करता है कि सच्चा संगीत समय की सीमाओं से परे होता है और पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है.