'ज्यादा काम करने को नॉर्मल मानना बंद करो...' दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में उतरीं मोना सिंह

दीपिका पादुकोण का 8 घंटे शिफ्ट करने का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा. कई एक्ट्रेसेस के बाद अब मोना सिंह आगे आईं और एक्ट्रेस का खुलकर सपोर्ट किया. इनका कहना है कि जब नामचीन चेहरे सामने आकर इन मुद्दों पर बात करते हैं तो समाज में फर्क पड़ता है.
Mona Singh Supports Deepika Padukone: दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है. कोई एक्ट्रेस का खुलकर सपोर्ट कर रहा है तो कोई कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है. ऐसे में कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुकीं एक्ट्रेस मोना सिंह ने दीपिका पादुकोण का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया. एक्ट्रेस ने कहा कि हर महिला को इन मुद्दों पर बोलना चाहिए.
‘नॉर्मल’ मानना बंद करें...
मोना सिंह ने महिलाओं से अपील की है कि 'वे जरूरत से ज्यादा काम करने को ‘नॉर्मल’ मानना बंद करें. दीपिका पादुकोण की तारीफ करते हुए कहा कि वो लगातार भारत में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाती रही हैं. कई महिलाएं थकान को अपनी मेहनत की निशानी समझती हैं और बिना आराम के लंबा काम करती रहती हैं, चाहे वो महत्वाकांक्षा हो या समाज की उम्मीदें. ये सोच शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह से नुकसानदायक है. हमारे समाज और इंडस्ट्री में अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता.'
थक जाना कोई शान की बात नहीं
मोना सिंह ने आगे कहा कि 'ज्यादा काम करना और थक जाना कोई शान की बात नहीं है. उन्होंने दीपिका पादुकोण की तारीफ की,जो हमेशा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाती हैं. मोना ने बताया कि बहुत सी महिलाएं बिना आराम किए लगातार काम करती हैं. उन्हें लगता है कि ये मेहनत या सफलता की निशानी है. लेकिन ऐसा सोचना शरीर और दिमाग दोनों के लिए ठीक नहीं है, और समाज में लोग इसे अब भी गंभीरता से नहीं लेते.'
दीपिका पादुकोण की तारीफ की
इन्होंने कहा कि 'मुझे खुशी है कि अब सेलिब्रिटीज इन बातों पर खुलकर बोल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं. वरना कई शहरों की महिलाएं इन बातों को सामान्य मानकर चुप रहतीं. जब कोई मशहूर शख्स मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल वेलनेस, पीरियड्स या हार्मोन जैसी चीजों पर बात करता है, तो इससे जागरूकता बढ़ती है. ऐसी और भी महिलाएं, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, उन्हें आगे आकर इन मुद्दों पर खुलकर बात करनी चाहिए और इन्हें सामान्य बनाना चाहिए. दीपिका पादुकोण ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई मुद्दों पर खुलकर बात की है. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बड़े नाम ऐसे मुद्दों पर आगे आते हैं, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है.'
ये सितारे कर चुके सपोर्ट
मोना सिंह से पहले दीपिका के सपोर्ट में कोंकणा सेन शर्मा ने भी अपनी राय रखते हुए कहा- 'ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरुष कलाकार देर से आएं और देर तक काम करें, जबकि महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर लंबे समय तक काम करती रहें. सबके लिए बराबरी होनी चाहिए.' इसी तरह, दिया मिर्जा और रश्मिका मंदाना ने भी दीपिका का समर्थन किया है और इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की जरूरत पर जोर दिया.
