प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर एसएस राजामौली का तोहफा, सामने आया 'वाराणसी' से 'मंदाकिनी' का इंटेंस लुक; फैंस बोले- जंगली बिल्ली

ग्लोबल आइकन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे के मौके पर निर्देशक एसएस राजामौली समेत फिल्म वाराणसी की टीम ने एक्ट्रेस का पहला लुक जारी किया. इसमें उन्हें फिल्म में उनके किरदार मंदाकिनी के रूप में दिखाया गया है.
मशहूर निर्देशक एसएस राजामौली ने इंस्टाग्राम पर प्रियंका की दो फोटो शेयर कीं. पहली फोटो में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इंटेंस लुक में नजर आ रही हैं.
काले रंग की कॉर्सेट-स्टाइल आउटफिट में एक्ट्रेस तीखे एक्सप्रेशन दे रही हैं. गर्म, एम्बर लाइट वाले बैकग्राउंड के सामने यह तस्वीर मंदाकिनी के किरदार के पावरफुल साइड की ओर इशारा करती है.
वहीं, दूसरी तस्वीर में प्रियंका बेफिक्र और मस्तमौला अंदाज में हैं. व्हाइट क्रॉप टॉप, ब्लैक कार्गो पैंट और कंधों पर बेज जैकेट पहने एक्ट्रेस हाथ फैलाकर हवा में उछलती हुई दिख रही हैं. एक्ट्रेस की मुस्कान, उनके कैरेक्टर का जिक्र राजामौली ने अपने कैप्शन में किया. उन्होंने लिखा, "जब वह मुस्कुराती है तो बहुत प्यारी और सुकून देने वाली लगती है और जब नहीं मुस्कुराती, तो उसके गुस्से और तेवर आग जैसे लगते हैं."
प्रियंका चोपड़ा के 'वाराणसी' के लुक को काफी पसंद किया जा रहा है. उनके लुक पर रिएक्ट करते हुए फैंस ने अलग-अलग रिएक्शन दिया है. एक यूजर लिखते हैं कि प्रियंका चोपड़ा अपने जंगली बिल्ली लुक में वापस आ गई हैं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि वो ‘वाराणसी’ को पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं.
इसी के साथ ही, प्रियंका चोपड़ा के को-स्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस का पहला लुक शेयर किया. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आगामी फिल्म 'वाराणसी' के साथ भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं. इसमें उनके साथ महेश बाबू 'रुद्र' नाम का एक कैरेक्टर निभा रहे हैं, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन 'कुंभा' विलेन का किरदार निभाते दिखेंगे. प्रियंका चोपड़ा फिल्म में 'मंदाकिनी' का रोल कर रही हैं.
फिल्म का टाइटल शुरू में 'ग्लोबट्रॉटर' बताया जा रहा था और आखिरकार पिछले साल 13 नवंबर को हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में हजारों एक्साइटेड फैंस की मौजूदगी में एक बड़े इवेंट में इसका खुलासा किया गया.
फिल्म के प्रमोशनल पेज के मुताबिक, 'वाराणसी' का इतिहास हजारों वर्षों तक फैला हुआ है और यह कई महाद्वीपों तक है, जो भारतीय फिल्ममेकिंग में शायद ही कभी देखने को मिलता है. कहानी अंटार्कटिका से अफ्रीका तक जाती है और अंत में प्राचीन भारतीय शहर वाराणसी में आकर मिलती है, जिससे फिल्म को उसका टाइटल मिला है. अब यह फिल्म 7 अप्रैल 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.