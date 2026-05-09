14 साल की शादी में आया खौफनाक मोड़! सेलिना जेटली के पति पीटर हाग के खिलाफ FIR दर्ज, जारी हुआ लुक आउट सर्कुलर

Celina Jaitly Peter Haag Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने पति पीटर हाग के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीटर हाग पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है. उन पर मारपीट, परेशान करने, धमकी देने और क्रूर व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी चर्चा शुरू हो गई है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हर एंगल से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. मुंबई पुलिस ने पीटर हाग के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी कर दिया है. जानकारी के मुताबिक जांच में कॉर्पोरेशन न मिलने की वजह से ये कदम उठाया गया है. आमतौर पर लुक आउट सर्कुलर तब जारी किया जाता है जब पुलिस को शक हो कि आरोपी पूछताछ से बच सकता है या देश छोड़कर जा सकता है. बताया जा रहा है कि ये मामला घरेलू हिंसा कानून 2005 से भी जुड़ा हुआ है, जिसपर अब जांच चल रही है.

केस फाइल होती है जांच में जूटी मुंबई पुलिस

पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में क्या सबूत मौजूद हैं और आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच शुरुआती दौर में है और हर जानकारी को गंभीरता से जांचा जा रहा है. मामले से जुड़े लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. साथ ही जरूरी दस्तावेज और दूसरे सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं. हालांकि, इस मामले में अभी तक पीटर हाग या उनकी तरफ से किसी वकील ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है.

झुकेगा नहीं, अब डराएगा... अल्लू अर्जुन ने फिर चला वही मास्टरस्ट्रोक! आखिर क्या है ‘राका’ का ‘पुष्पा’ से कनेक्शन?

सेलिना ने पति पर लगाए थे हिंसा के आरोप

इसी वजह से लोग मामले में आगे आने वाले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. मुंबई पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी. सेलिना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम रही हैं. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और लंबे समय से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाए रखी है. ऐसे में उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा ये मामला अचानक सामने आने के बाद लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

सपोर्ट में उतरे पैंस

कुछ लोग एक्ट्रेस के सपोर्ट में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचने की सलाह दे रहे हैं. कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने वाले कानून कितने जरूरी हैं. भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होने के बाद ऐसे मामलों में नई धाराओं का इस्तेमाल भी अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है. कानून विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में समय पर शिकायत और सही जांच बहुत जरूरी होती है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और सच्चाई सामने आ सके.

इस खबर से इंडस्ट्री में भी मची हलचल

पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कुछ और लोगों के बयान भी लिए जा सकते हैं. जांच टीम शिकायत से जुड़े हर पहलू को जोड़कर देख रही है. फिलहाल ये साफ नहीं है कि पीटर हाग भारत में हैं या विदेश में. इसी वजह से लुक आउट सर्कुलर को भी काफी अहम माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि अगर जांच में जरूरत पड़ी तो आगे और कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं. फिलहाल अधिकारी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जांच पूरी करना चाहते हैं. इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल मचा दी.