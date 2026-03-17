अपनों से ही मिली हार…सेलिना जेटली की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज, भाई विक्रांत ने मदद से किया इनकार

एक्ट्रेस सेलिना जेटली द्वारा दायर की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कांसुलर पहुंच, कानूनी मदद और अपने भाई, विक्रांत जेटली से कांटेक्ट करने की मांग की थी. एक्ट्रेस के भाई इस समय संयुक्त अरब अमीरात की हिरासत में हैं. न्यायालय ने कहा कि दायर की गई याचिका पर अब आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि सेलिना के भाई विक्रांत जेटली ने अपनी बहन से बात करने और कानूनी तौर पर मदद लेने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा वो इस मामले को अपनी पत्नी चारुल जेटली से बात करने के बाद निपटाएंगे, जिस पर सेलिना जेटली ने रिएक्ट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है.

सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘माननीय न्यायालय और भारत सरकार के प्रति आभार. आज दिल्ली उच्च न्यायालय में मेरी रिट याचिका की आखिरी सुनवाई थी. मैंने अपने भाई मेजर विक्रांत कुमार जेटली की सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेल बीइंग को लेकर फिक्र के कारण कोर्ट का रुख किया था. वो विदेश में हैं और उनकी बहन होने के नाते, जब माता-पिता की एपसेंस हैं, मैंने महसूस किया कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये देखूं कि उन्हें सुरक्षा और मदद के बिना न छोड़ा जाए.’

सेलिना के लिए मुश्किल दौर

सेलिना ने आगे अपने पोस्ट में लिखा, ‘मैं खुद अभी बेहद मुश्किल दौर का सामना कर रही हूं, जिसमें चल रही मैरिज प्रोसिडिंग भी शामिल है, फिर भी अपने भाई के सुरक्षा के लिए मेरी चिंता ने मुझे कानून से मदद की गुहार लगाने के लिए मजबूर किया.’ उन्होंने आगे कहा, ‘आज मैं माननीय न्यायालय की वो बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सभी विदेश मंत्रालय ने को बताया है कि उन्हें उनके भाई से कई बार कानूनी रूप से मिलने का अवसर मिला है.’

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कोर्ट को कहा ‘धन्यवाद’

एक्ट्रेस ने अपने भाई विक्रांत के लिए चिंता जताते हुए आगे लिखा, वो इस बात को सोचकर आगे बढ़ रही हैं कि उनके भाई के पास जरूरी कानूनी मदद करने वाले लोग हैं. मुझे इस बात को सोचकर सुकून मिलता है कि भारत सरकार अपने एक सैनिक के साथ हमेशा खड़ी है. मैं माननीय न्यायालय, कानूनी व्यवस्था और भारत सरकार की तहे दिल से आभारी हूं.’

विक्रांत की पत्नी ने की प्राइवेसी की मांग

आपको बता दें कि सेलिना के भाई विक्रांत की पत्नी ने कोर्ट से इस मामले की जानकारी प्राइवेट बनाए रखने की मांग की है. कोर्ट ने ये पुष्टि की कि राज्य के अधिकारी विक्रांत से परामर्श करना जारी रखे हुए हैं और मामले कार्यवाही आगे बढ़ा रहे हैं. मामले का खत्म करते हुए, अदालत को याचिका को जारी रखने का कोई कारण नहीं मिला इसलिए इसे बंद कर दिया गया.