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15 साल बाद सेलिना जेटली की बड़े पर्दे पर वापसी, पर्सनल लाइफ में चल रही खटपट के बीच निभाएंगी ‘सिस्टर निवेदिता’ का किरदार

Celina Jaitly Bollywood Comeback: 15 साल बाद स्क्रीन पर वापसी कर रहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली की जिंदगी में इन दिनों भारी उथल-पुथल मची है. पति से तलाक, बच्चों की कस्टडी की जंग और भाई की हिरासत के बीच, वे एक बेहद पावरफुल रोल के साथ कमबैक कर रही हैं, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 05, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:56 AM IST
15 साल बाद सेलिना जेटली की बड़े पर्दे पर वापसी, पर्सनल लाइफ में चल रही खटपट के बीच निभाएंगी ‘सिस्टर निवेदिता’ का किरदार
Image Credit: Celina Jaitly Bollywood ComebackSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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