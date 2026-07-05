/15 साल बाद सेलिना जेटली की बड़े पर्दे पर वापसी, पर्सनल लाइफ में चल रही खटपट के बीच निभाएंगी ‘सिस्टर निवेदिता’ का किरदार

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली पूरे 15 साल के लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. हाल के दिनों में अपनी पर्सनल लाइफ की मुश्किलों को लेकर लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने अपकमिंग नए प्रोजेक्ट का एलान किया है. सेलिना के इस कमबैक से उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे हैं. साथ ही उनके नए प्रोजेक्ट के आने का वेट कर रहे हैं, जिनका पोस्ट वायरल हो रहा है.
सेलिना जेटली जल्द ही नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर राम कमल मुखर्जी की आने वाली बायोपिक फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले हैं. इस फिल्म में वो इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक ‘सिस्टर निवेदिता’ का किरदार पर्दे पर जीती हुई नजर आएंगी. इस फिल्म को अरित्र दास और सर्बानी मुखर्जी मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी तैयारी तेजी से चल रही है. सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की परम शिष्यों में से एक माना जाता था, जिनकी ये बायोपिक होने वाली है.
सेलिना ने अपने कमबैक का ऐलान ऐसे समय पर किया है, जब वे खुद अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद मुश्किल और इमोशनल दौर से गुजर रही हैं. एक्ट्रेस इन दिनों अपने पति से तलाक और बच्चों की कस्टडी के कानूनी मामले में बुरी तरह उलझी हुई हैं. इसके साथ ही वे अपने भाई, रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली को भारत वापस लाने की कानूनी लड़ाई भी लड़ रही हैं, जो फिलहाल यूएई में हिरासत में हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी इस नई फिल्म का एक बेहद खूबसूरत मोशन पोस्टर शेयर किया है.
अपना पहला लुक फैंस के साथ साझा करते हुए सेलिना ने लिखा, ‘एक कहावत है कि मां काली आपको बर्बाद करने के लिए नहीं तोड़तीं. वो आपको इसलिए तोड़ती हैं ताकि आपके भीतर से सब कुछ झूठा हट जाए और जो बचे वो आपका सबसे मजबूत और असली रूप हो’. उन्होंने आगे लिखा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों और आंसुओं से गुजरना पड़ा है. आज वे अपने दोस्त राम कमल मुखर्जी की फिल्म से स्क्रीन पर लौट रही हैं, जिसको लेकर सभी काफी खुश हैं.
सेलिना ने बताया कि उनकी खुद की कहानी भी काफी हद तक ‘सिस्टर निवेदिता’ से मिलती है, क्योंकि वो भी यूरोप में कई साल बिताने के बाद सुकून की तलाश में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने भारत लौटी हैं. एक्स-मिस इंडिया सेलिना जेटली ने जुलाई 2011 में दुबई में ऑस्ट्रियाई बिजनेसमैन पीटर हाग से शादी की थी. उनके चार बेटे हैं, जिनमें से एक बेटे शमशेर हाग का जन्म के तुरंत बाद निधन हो गया था. अभी उनके तीन बेटे विंस्टन, विराज और आर्थर ऑस्ट्रिया में हैं, जो अपने पिता के पास हैं.
सेलिना जेटली ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट से की थी. वे फेमिना मिस इंडिया 2001 बनीं और उसी साल मिस यूनिवर्स 2001 में चौथी रनर-अप रहीं. इसके बाद उन्होंने 2003 में फिरोज खान की फिल्म ‘जनशील’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अपने करियर में उन्होंने करीब 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. उनकी फिल्मों में ‘नो एंट्री’, ‘जिंदा’, ‘अपना सपना मनी मनी’, ‘गोलमाल रिटर्न्स’, ‘थैंक यू’, ‘पेयिंग गेस्ट्स’ और ‘हैलो डार्लिंग’ शामिल हैं. 2010 में शादी के उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली.