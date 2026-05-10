मदर्स डे पर छलका सेलिना जेटली का दर्द! अपने ही बच्चों से नहीं कर पा रहीं बात, पति पीटर हाग पर लगाए सनसनीखेज आरोप

Celina Jaitly Children Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं. पति पीटर हाग के साथ चल रहे तलाक और बच्चों की कस्टडी के मामले के बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने ये पोस्ट आज मदर्स डे 2026 के मौके पर किया है. उन्होंने कुछ वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि वे इस समय अपने बच्चों से ना मिल पा रही हैं और ना ही उनसे बात कर पा रही हैं.

अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि बच्चों से दूर रहना उनके लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुका है. सेलिना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रिया छोड़ने का फैसला अपनी इज्जत, बच्चों और भाई की सुरक्षा के लिए लिया था. एक्ट्रेस ने कहा कि वे कई सालों से मानसिक दबाव, डर, बेइज्जती और इमोशनल टॉर्चर झेल रही थीं. उन्होंने दावा किया कि पड़ोसियों की मदद से वे चुपचाप वहां से निकली थीं. सेलिना ने ये भी बताया कि भारत आने के बाद वे अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रही हैं.

बच्चों से नहीं कर पा रहीं बात

उनके पति ने बच्चों से बात करने से रोक दिया गया. एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में ये भी आरोप लगाया कि उनके बच्चों को उनसे दूर किसी दूसरी जगह ले जाया गया है. उन्होंने कहा कि उनके पति और ससुर बच्चों को मां के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. सेलिना ने लिखा कि हाल ही में ऑस्ट्रिया में तलाक की सुनवाई के दौरान वे अपने ही घर के बाहर खड़ी होकर पुराने दिनों को याद कर रही थीं. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने परिवार को हमेशा प्यार और पूरी ईमानदारी से संभाला, लेकिन अब सब कुछ बिखर चुका है.

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दिवंगत बेटे शमशेर को किया याद

इस दौरान उन्होंने अपने दिवंगत बेटे शमशेर को याद कर इमोशनल बातें भी लिखीं. सेलिना ने बताया कि सितंबर महीने में उन्हें 15वीं शादी की सालगिरह के बहाने तलाक के कागज दिए गए थे. उनका कहना है कि उन्होंने हमेशा बच्चों की भलाई को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अलग होने की कोशिश की, लेकिन बदले में उन्हें धमकियां और दबाव झेलना पड़ा. एक्ट्रेस ने लिखा कि शादी के 15 सालों में उन्होंने जो कुछ कमाया और बनाया था, वो सब उनसे छिन गया. अब उनके पास सिर्फ टूटे हुए रिश्तों का दर्द और बेटे की यादें बची हैं.

मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

इस मामले में अब मुंबई पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. पुलिस ने सेलिना जेटली की शिकायत के बाद उनके पति पीटर हाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर क्रूरता, मारपीट, धमकी और लगातार परेशान करने जैसे आरोप लगाए गए हैं. मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई धाराओं के तहत दर्ज हुआ है. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और मामले से जुड़े सबूत और बयान इकट्ठा किए जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने पीटर हाग के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया है.

जांच और लुक आउट सर्कुलर पर नया अपडेट

बताया जा रहा है कि जांच में सहयोग नहीं मिलने के कारण यह फैसला लिया गया है. लुक आउट सर्कुलर तब जारी होता है जब पुलिस को शक हो कि आरोपी देश छोड़ सकता है या पूछताछ से बच सकता है. इस मामले ने घरेलू हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और नए कानूनों पर बहस फिर तेज कर दी है और सोशल मीडिया पर भी चर्चा बढ़ी है. लोगों में चिंता बढ़ी है और सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं. लगातार चर्चा. डॉक्यूमेंट्री का नाम 'टर्पिन्स न्यू हाउस ऑफ हॉरर' है. अब देखना ये है कि इस केस में आगे क्या अपडेट आता है.