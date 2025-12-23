Advertisement
trendingNow13050915
Hindi Newsबॉलीवुडनया सीजन शुरू होते ही कपिल को लगा तगड़ा झटका, कानूनी पचड़े में फिर फंसे कॉमेडियन

नया सीजन शुरू होते ही कपिल को लगा तगड़ा झटका, कानूनी पचड़े में फिर फंसे कॉमेडियन

Kapil Sharma नया सीजन शुरू होते ही नई मुसीबत में फंस गए है. कपिल पर तीन एपिसोड को लेकर कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है. खास बात है कि उनके चौथे सीजन का पहला एपिसोड हाल ही में स्ट्रीम हुआ है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कपिल शर्मा
कपिल शर्मा

Kapil Sharma Legal Trouble: कपिल शर्मा एक बार फिर से कानूनी पचड़े में फंस गए हैं. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया सीजन 20 दिसंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ है. लेकिन, नए सीजन के शुरू होते ही कपिल के गले ये नई कानूनी मुसीबत पड़ गई है.

कपिल शर्मा फंसे मुसीबत में

दरअसल, कपिल के इस नए सीजन में प्रियंका चोपड़ा मेहमान बनकर आई थीं. जिसमें कई बॉलीवुड गानों का इस्तेमाल किया गया. अब यही गाने कपिल के लिए मुसीबत की जड़ बन गए हैं. फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस किया है. ये केस कॉपी राइट के उल्लंघन को लेकर है. मेकर्स पर तीन गानों का बिना परमीशन इस्तेमाल करने का आरोप है. एक 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' का 'एम बोले तो' और 'कांटे' का 'रामा रे' के अलावा 'देसी बॉयज'  का 'सुबह होने ना दे' शामिल है. खास बात है कि ये तीने गाने कपिल के शो के तीसरे सीजन में प्ले किए गए थे. यानी कि ये पूरा मामला कपिल के इस शो के तीसरे सीजन का है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

 

तीन एपिसोड में फंसे कॉमेडियन

पीपीएल इंडिया ने दावा किया है कि ये इस्तेमाल कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत पब्लिक परफॉर्मेंस के सामने कम्युनिकेशन के दायरे में आते हैं. इसके लिए राइट्स होल्डर से लाइसेंस लेना जरूरी है. लेकिन,ना तो लाइसेंस मांगा गया और ना ही दिया गया. इसलिए प्रोडक्शन कंपनियों के9 फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और बीइंगयू स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड पर कॉपी राइट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है.

वो 5 बेस्ट सुपरनैचुरल शोज, जिनका इस साल रहा सबसे ज्यादा जलवा, तगड़ी कहानी और रेटिंग फाड़ू

 

क्या है मामला?

जिन तीन एपिसोड पर कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप है ये तीनों एपिसोड 21 जून से 20 सितंबर के बीच स्ट्रीम हुए थे.इसके पहले एपिसोड में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर आए 'परम सुंदरी' फिल्म का प्रमोशन करने आए थे. जिसमें एम बोले तो' गाना बजाया गया था. एक एपिसोड में 'रामा रे' और अक्षय कुमार वाले एपिसोड में उनकी फिल्म 'देसी बॉयज' का गाना 'सुबह होने ना दे' बजाया गया था.

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Kapil Sharma

Trending news

'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान