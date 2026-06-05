24 की उम्र में पैसा, शोहरत और मुंबई में अपना घर... फिर भी क्यों छोड़ दिया था करियर? दीया मिर्जा ने सालों बाद बताई वजह

Dia Mirza Podcast: दीया मिर्जा ने 'रहना है तेरे दिल में' से बॉलीवुड में एंट्री की थी. हालांकि स्टारडम मिलने के बाद भी वह पूरी तरह खुश नहीं थी. इसलिए उन्होंने 2 साल का ब्रेक लेने का फैसला किया.
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साल 2000 में मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली दीया मिर्जा ने कम समय में बॉलीवुड में पहचान बना ली थी. लेकिन फिर अचानक अपने करियर के शिखर पर उन्होंने ब्रेक लेकर सबको चौंका दिया. अब हाल ही में एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने हाल ही में अपने जीवन के ऐसे दौर को याद किया, जब वह करियर की ऊंचाइयों पर होने के बावजूद अंदर से खुद को अधूरा महसूस कर रही थीं. सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' में दीया ने बताया कि केवल 24 साल की उम्र में उन्होंने दो साल के लिए काम से दूरी बनाने का फैसला किया था. दीया मिर्जा ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट All About Her के हालिया एपिसोड में करियर, निजी जीवन और उन भावनाओं के बारे में खुलकर बात की, जिनका सामना उन्होंने कम उम्र में किया था.
दीया ने कहा, 'मैंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में बिताया, लेकिन एक समय ऐसा आया, जब मुझे अपने काम और अपने विचारों के बीच अंतर महसूस होने लगा.' दीया मिर्जा ने कहा, ''मॉडलिंग की दुनिया में मेरा मुख्य काम प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को लोगों तक पहुंचाना था. हालांकि, यह मेरे पेशे का हिस्सा था, लेकिन समय के साथ मुझे महसूस होने लगा कि मैं जिन मूल्यों को मानती हूं, वे मेरे काम में दिखाई नहीं दे रहे हैं. कई बार अपने किरदार से कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता था. मेरे मन में सवाल उठने लगे कि आखिर मैं अपने काम के जरिए किस बात का प्रतिनिधित्व कर रही हूं और मेरी पहचान वास्तव में क्या है.''
एक्ट्रेस ने कहा, ''यह आंतरिक संघर्ष धीरे-धीरे बढ़ता गया. बाहर से सबकुछ अच्छा दिखाई देता था. मेरे पास सफलता थी, पैसा था और मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना घर भी था. मैं आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र थी और मुझे रोजमर्रा के खर्चों की चिंता नहीं थी. लेकिन इन सबके बावजूद मेरे मन में संतोष नहीं था. मुझे लगने लगा था कि जिस काम में मैं लगी हुई हूं, उससे मुझे खुशी नहीं मिल रही है.''
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दीया ने कहा, ''आखिरकार मैंने साल 2005 में एक बड़ा फैसला लिया. मैंने अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण दौर में दो साल का ब्रेक लेने का निर्णय किया. उस समय मेरी उम्र केवल 24 साल थी. फिल्म इंडस्ट्री में यह उम्र किसी भी कलाकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यही वह समय होता है, जब करियर सबसे तेजी से आगे बढ़ता है.''
उन्होंने कहा, ''यह ब्रेक मेरे लिए सिर्फ काम से दूरी बनाने का समय नहीं था, बल्कि खुद को फिर से समझने और पहचानने की यात्रा थी. यह अपने घर लौटने जैसा अनुभव था. इस समय ने मेरी यह समझने में मदद की कि जीवन में केवल नाम, पैसा और लोकप्रियता ही सबकुछ नहीं है. असली खुशी तब मिलती है, जब इंसान अपने काम, विचारों और उद्देश्य के साथ जुड़ाव महसूस करे.''
दीया ने कहा, ''इस आत्ममंथन के दौरान मैंने अपने भीतर झांकने का मौका पाया. मुझे किस तरह का काम करना पसंद है और जीवन में आगे किस दिशा में बढ़ना है, अपने करियर को नए नजरिए से देखा और ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने की कोशिश की, जो मेरे विचारों और मूल्यों के करीब हों.''
बता दें कि साल 2005 दीया मिर्जा के करियर का सबसे बिजी और अहम दौर माना जाता है. उस समय एक्ट्रेस एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आ रही थीं. उसी साल जनवरी में उनकी फिल्म ब्लैकमेल (Blackmail)रिलीज हुई. फिर बाद में माई ब्रदर निखिल (My Brother Nikhil), नाम गम जाएगा (Naam Gum Jaayega) और कोई मेरे दिल में है (Koi Mere Dil Mein Hai) जैसी फिल्में आई. हालांकि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं किया, लेकिन दीया लगातार इंडस्ट्री में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थीं. फिर इसी साल जून में आई फिल्म परिणीता (Parineeta) में उनके किरदार गायत्री को खूब सराहना मिली.
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फिर जुलाई 2005 में एक मल्टीस्टारर एक्शन-थ्रिलर फिल्म दस (Dus) आई, जिसने दीया मिर्जा के करियर को नई रफ्तार दी. इस फिल्म का नाम साल की बड़ी हिट फिल्मों में रहा. ऐसे में जब दीया मिर्जा महज 24 साल की थीं, उस दौरान उनके पास शोहरत, पैसा और लगातार फिल्में थीं. सिर्फ 2005 में अकेले उनकी करीब छह फिल्में रिलीज हुईं, जिससे साफ था कि वह उस दौर की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में गिनी जा रही थीं
लंबे ब्रेक के बाद दीया मिर्जा के करियर को साल 2018 में आई फिल्म संजू (Sanju) से नई पहचान मिली. दीया ने खुद इस बारे में बात करते हुए बताया था कि उन्होंने डायरेक्टर राज कुमार हिरानी से काम मांगा था. इसके बाद उन्हें संजू में मान्यता दत्त का रोल मिला. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली. साथ ही उनके किरदार को भी खूब सराहा गया. संजू के बाद फिर एक्ट्रेस साल 2019 की वेब सीरीज काफिर (Kaafir) में नजर आईं. इसके बाद 2020 में थप्पड़ (Thappad) में उनके किरदार को खूब पसंद किया गया.
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