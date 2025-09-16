कपिल शर्मा के शो में कैसे हो सकते हैं आप शामिल? टीवी एक्टर ने कर दिया खुलासा
कपिल शर्मा के शो में कैसे हो सकते हैं आप शामिल? टीवी एक्टर ने कर दिया खुलासा

Kapil Sharma शो को लेकर एक्टर विकल्प ने बड़ा खुलासा किया है.इन्होंने बताया कि इस शो का हिस्सा बनने के लिए ऑडयंस कहां से और कैसे आती है. साथ ही बताया कि क्या वो टिकट खरीदकर आते हैं या फिर नहीं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:49 PM IST
कपिल शर्मा शो
कपिल शर्मा शो

Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा शो का हर कोई हिस्सा बनना चाहता है. इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी है कि लोग कई बार शो में आने के लिए स्कैम में फंस जाते हैं और पैसे देकर आने की कोशिश करते हैं. लेकिन, आखिर में ये पूरा स्कैम निकलता है. हाल में इस शो के कुछ एपिसोड में दिखे एक्टर विकल्प मेहता ने बताया कि कैसे आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं.

विकल्प का खुलासा

वाई टी महेंद्र के पॉडकास्ट में विकल्प ने शो को लेकर खुलकर बात की. विकल्प ने कहा कि 'मैं 100 फीसदी तो श्योर नहीं हूं लेकिन इतना जरूर पता है कि शो में आने के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है. शूट सुबह 10 बजे शुरू होता है और रात 8 बजे तक चलता है और कई बार तो 11 बजे तक भी.'

उनके इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करे

एक्टर ने आगे कहा- 'उन्हें तो सेम चेहरे चाहिए होते हैं. जो थोड़े प्रोफेशनल हों और उसी जगह कई घंटों तक बैठ सकें और तालियां बजा सकें. बेसिकली शो को लेकर उनमें दिलचस्पी हो. साथ ही वो इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करे. वो ऑडियंस को पे करते हैं. ये ज्यादातर टीवी शोज में होता है. वो उन्हें खाना और पानी भी देते हैं. इसके साथ ही कहा कि ऑडियंस में शामिल कई लोग तो यंग आर्टिस्ट भी होते हैं. कई तो गेस्ट के तौर पर इनविटेशन भी भेजा जाता है. लेकिन, ऐसा कुछ नहीं है कि बैठने के लिए टिकट लेना पड़ता है. वो जो भी है स्कैम है. वैसा कोई सिस्टम नहीं है.'

भड़क गई थी MNS

कपिल शर्मा इन दिनों 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' को कर रहे हैं. जो इस वक्त नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. इसमें कृष्णा अभिषेक के अलावा कीकू शारदा, सुनील ग्रोवर , अर्चना पूरन सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी हैं. आपको बता दें, हाल ही में कपिल शर्मा को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से शो में बॉम्बे और बंबई का इस्तेमाल करने पर वॉर्निंग दी गई थी. पार्टी ने कहा कि शो में इन शब्दों की जगह मुंबई का इस्तेमाल किया जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो प्रोटेस्ट करेंगे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

Kapil Sharma

