44 साल की खूबसूरत हसीना...जिसे कभी 'पनौती' कहने लगे लोग, राजकुमार हिरानी की इस फिल्म ने बदली किस्मत

44 साल की एक्ट्रेस जब पहली बार पर्दे पर आईं तो अपनी मासूम खूबसूरती से दर्शकों के दिलों पर छा गईं. एक्ट्रेस ने डेब्यू फिल्म से तहलका मचा दिया था. हालांकि, बाद में उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप रही.
Trending Photos
उनकी पहली फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' आज एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है. लेकिन हकीकत यह है कि रिलीज के वक्त यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में दिया मिर्जा ने खुलासा किया कि करियर की शुरुआत में उनकी कई बड़ी फिल्में लगातार फ्लॉप रहीं थीं, जिसके बाद इंडस्ट्री में उन्हें 'पनौती' कहा जाने लगा था. दिया ने बताया कि जो लोग उन्हें साइन करने के लिए लाइन लगाते थे, वे अचानक उनसे दूर हो गए.
दिया मिर्जा ने बताया कि उन्हें ऐश्वर्या राय के साथ कंपेयर किया जाता था. इसी बीच 24 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया. इस भावनात्मक चोट और करियर के उतार-चढ़ाव से परेशान होकर दिया ने काम से छोटा ब्रेक लेने का फैसला किया. उन्हें लगा कि वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हैं, लेकिन चीजें उनके पक्ष में नहीं जा रही थीं. ब्रेक के बाद उन्होंने प्रोडक्शन में हाथ आजमाया और 'लव ब्रेकअप्स जिंदगी' और 'बॉबी जासूस' जैसी फिल्में बनाईं.
दिया के करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने खुद डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को फोन कर काम मांगा. दिया ने बताया, 'मुझे याद है जब संजू की कास्टिंग चल रही थी, मैंने राजू सर को फोन किया और कहा कि प्लीज मुझे काम दीजिए, मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं स्ट्रगल कर रही हूं. मैं स्क्रीन टेस्ट देने के लिए भी तैयार हूं.' राजकुमार हिरानी ने रणबीर कपूर और अपनी टीम से बात की और दिया को संजय दत्त की पत्नी 'मान्यता दत्त' का रोल ऑफर किया.
दिया इस रोल को 'लाइफसेवर' मानती हैं, क्योंकि इसी फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में दोबारा मजबूती से खड़ा किया. 'संजू' की ब्लॉकबस्टर सक्सेस ने दिया मिर्जा के करियर की दिशा पूरी तरह बदल दी. इसके बाद उन्हें वेब सीरीज 'काफिर' का ऑफर मिला, जिसे वे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव मानती हैं. दिया के मुताबिक, उस एक रोल और कहानी ने उनकी जिंदगी को कई मायनों में बदल दिया. बता दें कि दिया मिर्जा को पिछले दिनों वेब सीरीज 'IC 814: द कंधार हाईजैक' और फिल्म 'नादानियां' में देखा गया.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.