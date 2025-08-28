'सेरोगेसी के लिए दी मोटी रकम...' बच्चे कैरी नहीं करना चाहती थी सनी लियोनी, बोलीं- आज उसके पास आलीशान घर

Sunny Leone on Surrogate Mom: 44 साल की सनी लियोनी तीन बच्चों की मां है. एक बच्चा एक्ट्रेस ने गोद लिया और ट्विन्स सेरोगेसी से हुए. एक्ट्रेस ने कई साल बाद सेरोगेसी को लेकर खुलासा किया. सनी ने कहा कि जिस लेडी ने उनके बच्चों को पैदा किया उसे उन्होंने मोटी रकम दी थी. इसके साथ थी सनी ने इस महिला को लेकर कई बातें बताईं.

नहीं करना चाहती थी बच्चे कैरी

सनी लियोनी हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट में आईं. इस दौरान सनी ने कहा- 'मेरे दिमाग में था कि मुझे बच्चा गोद लेना है. हम लोगों ने बच्चा गोद लेने के लिए अप्लाई किया. तभी सोहा ने सनी से पूछा कि उन्होंने सेरोगेसी का सहारा सिर्फ इसलिए लिया क्यों कि वो बच्चों को कैरी नहीं करना चाहती थी.'

Add Zee News as a Preferred Source

सेरोगेसी के लिए दी मोटी रकम

जवाब में सनी ने कहा- 'हां सही. इसके बाद सोहा ने सनी से सेरोगेसी मदर पर हुए खर्चे को लेकर सवाल पूछा. सनी ने कहा- हम लोग उसे हफ्ते के पैसे देते थे. उसके पति को भी पैसे देते थे. हम लोगों ने उसे खूब पैसा दिया. उसने अपना घर खरीदा, उसकी एक खूबसूरत और ग्रैंड शादी भी हुई.'

गुरमीत-देबीना ने घाट पर किया जमकर डांस तो मीका ने बजाया ढोल, मुंबई घाट पर सेलेब्स बप्पा विसर्जन PHOTOS

2011 में की थी शादी

सनी लियोनी और उनके पति डैनियल ने साल 2011 में शादी की थी. ये दोनों साल 2017 में पहली बार लाइमलाइट में आए थे जब निशा नाम की छोटी सी बच्ची को गोद लिया था. महाराष्ट्र की एक एजेंसी के जरिए. जिस वक्त सनी ने निशा को गोद लिया था उस वक्त वो महज 21 महीने की थी. सनी और डेनियल ने निशा की जब पहली बार फोटोज देखी थी तो भी बच्ची से दोनों को प्यार और लगाव हो गया था. उसके बाद बच्ची को गोद लेकर अपने परिवार का हिस्सा बना लिया. इसके बाद साल 2018 में ट्विन्स बेबी का ऐलान किया. आपको बता दें, सनी लियोनी कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं. जिसमें 'जिस्म 2', 'रागिनी एमएमएस 2' और 'कुछ कुछ लोचा' शामिल है.