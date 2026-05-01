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Hindi Newsबॉलीवुडबड़ी मुसीबत में फंसी ये वर्ल्ड फेमस सिंगर, नशे में चला रही थीं गाड़ी! कोर्ट पहुंचा मामला, टेंशन में परिवार अब क्या होगा आगे?

बड़ी मुसीबत में फंसी ये वर्ल्ड फेमस सिंगर, नशे में चला रही थीं गाड़ी! कोर्ट पहुंचा मामला, टेंशन में परिवार अब क्या होगा आगे?

Pop Singer Legal Trouble: हाल ही में एक बहुत फमेस पॉप सिंगर अचानक कानूनी विवाद में फंस गईं, जब उन पर नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगा. तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग की वजह से उन्हें रोका गया और मामला दर्ज हो गया. अब कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. परिवार और करीबी लोग चाहते हैं कि वे इस मुश्किल दौर से बाहर निकलकर जिंदगी को फिर से संभालें.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 01, 2026, 07:22 AM IST
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Pop Star Britney Spears DUI Case Sparks Legal Trouble
Pop Star Britney Spears DUI Case Sparks Legal Trouble

Britney Spears DUI Case: दरअसल, ये मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया में पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स से जुड़ा है. जिनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है. उन पर शराब या ड्रग्स के असर में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया है. ये घटना पिछले महीने 4 मार्च की है, जब उन्हें साउदर्न कैलिफोर्निया के हाईवे पर रोका गया. अधिकारियों के मुताबिक वे अपनी बीएमडब्ल्यू कार को काफी तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रही थीं. इसी वजह से उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था.

इस मामले में उन पर एक मामूली आपराधिक आरोप लगाया गया है, जिसे मिस्डीमीनर कहा जाता है. पुलिस का कहना है कि उनकी ड्राइविंग स्टाइल काफी खतरनाक थी और इससे सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों को भी खतरा हो सकता था. हालांकि, इस घटना में किसी तरह का एक्सीडेंट या किसी के घायल होने की खबर नहीं है. यही वजह है कि इसे ज्यादा गंभीर अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा गया है. गिरफ्तारी के बाद खबर आई कि ब्रिटनी स्पीयर्स खुद ही एक रिहैब सेंटर में इलाज के लिए पहुंच गईं. 

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अपनी गलती मान रही हैं ब्रिटनी स्पीयर्स

उनके करीबी लोगों का कहना है कि वे अपनी गलतियों को समझ रही हैं और आगे सही कदम उठाना चाहती हैं. उनके प्रतिनिधि ने इस पूरे मामले को ’पूरी तरह से गलत और माफी के लायक’ बताया. साथ ही ये भी कहा कि वे कानून का पालन करेंगी और अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करेंगी. इस केस की अगली सुनवाई अगले सोमवार सुबह तय की गई है. हालांकि, ये एक छोटा मामला है, इसलिए उनके लिए कोर्ट में खुद मौजूद होना जरूरी नहीं है. वेंचुरा काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने गुरुवार को ये केस दर्ज किया. 

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क्या कोर्ट में पेश होंगी ब्रिटनी स्पीयर्स? 

अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला ब्रिटनी और उनके वकील पर निर्भर करेगा कि वे कोर्ट में पेश हों या नहीं. आमतौर पर ऐसे मामलों में अगर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ हो और आरोपी का पहले से कोई रिकॉर्ड न हो, तो जेल की सजा नहीं दी जाती. ऐसे मामलों में आरोपी को कम सजा वाले अपराध में दोषी मानने का ऑप्शन दिया जाता है. इस तरह के मामलों में अक्सर एक साल की प्रोबेशन, ड्राइविंग से जुड़ी क्लास और कुछ जुर्माना भरना पड़ता है. ब्रिटनी स्पीयर्स दुनिया की सबसे मशहूर पॉप सिंगर्स में से एक रही हैं. 

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ब्रिटनी स्पीयर्स ने पार किए कई उतार-चढ़ाव

उनके कई गाने सुपरहिट रहे हैं और उन्होंने लंबा सफल करियर देखा है. हालांकि, उनकी पर्सनल लाइफ में कई उतार-चढ़ाव भी आए हैं. लंबे समय तक वे एक कानूनी निगरानी में रहीं, जिसमें उनके पिता उनके फैसलों को कंट्रोल करते थे. अब उनके परिवार और करीबी लोग चाहते हैं कि वे इस मुश्किल समय से बाहर निकलें और एक बेहतर और स्थिर जिंदगी जी सकें. आज भी वे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, लेकिन काफी अजीबो-गरीब पोस्ट शेयर करती हैं. जहां उनके फैंस अक्सर उनके लिए दुआएं करते नजर आते हैं. 

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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