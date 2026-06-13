Bharat Bhhagya Viddhaata Opening Day Collection: इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर कई शानदार फिल्में रिलीज हुई हैं. इन फिल्मों में कंगना रनौत की ‘भारत भाग्य विधाता’, वेदांग रैना और शरवरी वाघ की ‘मैं वापस आउंगा’ और मनोज बाजपेई की ‘गवर्नर’ शामिल हैं. दर्शकों को इन सभी फिल्मों का काफी समय से इंतजार था और अब ये सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहां ‘भारत भाग्य विधाता’ के कलेक्शन की बात करें, जिसने पहले दिन कंगना की एक बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया.
फिल्म की कहानी 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के ईद-गिर्द घूमती है. फिल्म में कामा अस्पताल की जाबाज नर्सों की कहानी दिखाई गई है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों का जमकर सामना किया. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर सैकड़ों मरीजों की जान बचाई. कंगना रनौत फिल्म में एक नर्स का किरदार निभाती हैं, जो मुश्किल की घड़ी में हिम्मत और समझदारी से काम लेती है. फिल्म का फोकस कुछ अनसुने हीरोज पर है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 से 45 करोड़ के बजट में बनी ‘भारत भाग्य विधाता’ ने अपने पहले दिन करीब 1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस फिल्म के देशभर में टोटल 2,096 शोज रिलीज किए गए हैं. मेकर्स को पूरी उम्मीद है कि आने वाले वीकेंड पर फिल्म की कमाई में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और आंकड़े और बेहतर होंगे. हालांकि, कंगना रनौत की इस नई फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ ने पहले दिन कमाई में अपनी 2022 में आई फिल्म ‘धाकड़’ के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया.
‘धाकड़’ ने पहले दिन इससे भी कम कमाई की थी. इस फिल्म ने पहले दिन इसने करीब 50 लाख से 55 लाख रुपये के आसपास की कमाई की थी. इसलिए ये कंगना की हाल की फिल्मों में बेहतर शुरुआत मानी जा रही है, भले ही कुल कलेक्शन अभी धीमा हो. कंगना के लिए ये फिल्म बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि उनकी पिछली 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही हैं. अपनी पिछली फिल्म ‘इमरजेंसी’ में वे इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आई थीं, जिसका डायरेक्शन भी उन्होंने खुद ही किया था.
लगभग 60 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘इमरजेंसी’ ने भारत में करीब 23.81 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी. इससे पहले, साल 2023 में आई उनकी फिल्म ‘तेजस’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी. लगभग 70 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 8.05 करोड़ ही कमा पाई थी. इसके अलावा कंगना की तमिल हॉरर फिल्म ‘चंद्रमुखी 2’ भी 65 करोड़ के बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर लगभग 54.10 करोड़ रुपये कमाए और यह भी फ्लॉप की लिस्ट में शामिल हो गई.
मनोज तपाड़िया के डायरेक्शन में बनी ‘भारत भाग्य विधाता’ एक दमदार ड्रामा-थ्रिलर है. खास बात ये है कि इसकी कहानी भी खुद मनोज ने ही लिखी है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है. फिल्म में लीड रोल कंगना रनौत निभा रही हैं. उनके साथ स्क्रीन पर गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, ईशा डे, आशा शेलार और प्रिया बेर्डे जैसी बेहतरीन एक्ट्रेसेस नजर आ रही हैं. फिल्म की स्टारकास्ट बेहद मजबूत है, जहां हर एक कलाकार का किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में अपनी बेहद अहम भूमिका निभाता है.