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बजट 45 करोड़, रिलीज हुए 2096 शोज... पहले दिन कंगना की ‘भारत भाग्य विधाता’ ने की इतनी कमाई, तोड़ा अपनी इस फिल्म का रिकॉर्ड

Bharat Bhhagya Viddhaata Opening Day: मुंबई के 26/11 आतंकी हमले की दिल दहला देने वाली घटना और कामा अस्पताल की जांबाज नर्स अंजलि कुलथे की सच्ची कहानी पर बनी कंगना रनौत की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ रिलीज हो गई है. साथ ही फिल्म के पहले दिन की कमाई की भी खुलासा हो चुका है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. जहां कंगना ने अपनी इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 13, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:02 AM IST
बजट 45 करोड़, रिलीज हुए 2096 शोज... पहले दिन कंगना की ‘भारत भाग्य विधाता’ ने की इतनी कमाई, तोड़ा अपनी इस फिल्म का रिकॉर्ड
Image Credit: Bharat Bhhagya Viddhaata Opening Day Collection

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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