पति को भूल बहन के प्यार में खोईं बेबो, सैफ अली खान को हुई जैलेसी, एक्ट्रेस बोलीं- ‘हमारे बीच एक गहरा…’

सैफ अली खान हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में गेस्ट बनकर शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े से कई मजेदार किस्सों को सुनाया था. वहीं इस शो के एक एपिसोड में करीना और करिश्मा भी पहुंची थीं, जहां एक्ट्रेस ने कुछ ऐसे राज खोले, जिसको सुनकर सभी शॉक्ड रह गए. बेबो ने बताया कि सैफ अली खान को उनकी और करिश्मा की बॉन्डिग से थोड़ी जलन महसूस होती है.

सैफ की फन जैलेसी

करीना ने बताया कि सैफ अली खान को लगता है कि वो उनसे ज्यादा समय अपनी बहन लोलो को देती हैं और लगातार उनके साथ फोन पर रहती हैं. बेबो की इस बात को सुनकर शो में बैठे सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगे, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. एक्ट्रेस ने बताया कि सैफ अक्सर उनका मजाक बनाते हैं कि वो हर समय अपनी बहन के साथ फोन पर बिजी रहती हैं.

बेबो ने बहन लोलो की देखी हर फिल्म

बेबो ने आगे बात करते हुए बताया कि उनका अपनी बहन लोलो के साथ काफी गहरा कनेक्शन है और वो सुबह होते ही फोन पर उनसे बात करने लगती हैं. करीना ने बताया कि सैफ इस बात का खूब मजाक बनाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे बीच काफी गहरी बॉन्डिंग है. कपिल के शो में आगे दोनों बहनों से पूछा गया कि क्या उन्होंने कपूर परिवार की सभी फिल्मों को देखा है? जिसपर करिश्मा कपूर ने जवाब देते हुए कहा ज्यादातर देखी हैं मगर सभी नहीं. वहीं करीना ने बिना देरी किए कहा कि उन्होंने अपनी बहन लोलो की हर फिल्म देखी है. करीना और करिश्मा के बीच इतना प्यार देखकर शो में आए दर्शक काफी खुश हो गए.