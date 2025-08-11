कब करने वाले हैं 'बाहुबली' शादी? प्रभास की चाची ने बता दी सारी प्लानिंग

Prabhas Wedding: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास 45 साल के हैं और अभी तक कुंवारे हैं. उनकी शादी को लेकर कई बार खबरें आईं लेकिन एक्टर ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया.हाल ही में प्रभास की करीबी ने एक्टर की शादी को लेकर बात की. इन्होंने ऐसी बात कह दी कि उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या प्रभास की जल्द होने वाली है शादी?

प्रभास की चाची श्यामला देवी ने एक्टर की शादी को लेकर चुप्पी तोड़ी. एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रभास की चाची एक्टर की शादी की प्लानिंग के बारे में बात करती दिखीं. इस वीडियो में श्यामला देवी ने कहा- 'जब भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाएगा तब शादी हो जाएगी.हम सभी लोग उसकी शादी की कोशिश कर रहे हैं. उम्मीद है कि लॉर्ड शिवा इसे जल्द ही करा देंगे.श्यामला देवी के इस बयान के बाद से एक बार फिर से प्रभास की शादी को लेकर खबरों ने जोर पकड़ा है. जिसके बाद से फैंस प्रभास की शादी के आधिकारिक ऐलान का वेट कर रहे हैं.'

अनुष्का शेट्टी संग जुड़ चुका है नाम

प्रभास और बाहुबली हसीना अनुष्का शेट्टी का नाम काफी वक्त से चर्चाओं में है.हालांकि दोनों ने इससे इनकार किया है. लेकिन कुछ वक्त पहले ऐसी खबरें आई थीं. प्रभास की शादी बिजनेसमैन की बेटी से होने वाली है. वो हैदराबाद के बड़े परिवार से ताल्लुक रखती है. कहा तो ये भी गया था कि प्रभास शादी को काफी पर्सनल रखना चाहते हैं. साथ ही प्रभास की चाची ने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है.

आने वाली है फिल्म

प्रभास इन दिनों अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म 'राजा साहब' को लेकर काफी सुर्खियों में है. इस फिल्म का मोशन पोस्टर तो काफी वक्त पहले ही रिलीज हो गया था. इस मूवी को मारुथि ने डायरेक्ट किया है. जिसमें ह्यूमर के साथ-साथ इमोशन का भी तड़का लगाया है.