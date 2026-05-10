मदर्स डे पर 45 साल की ये हसीना बनी फरिश्ता, जेल में बंद मांओं को बच्चों से मिलाने का किया इंतजाम, छलक पड़े महिलाओं के आंसू

Mother's Day 2026: 10 मई को आम जनता से लेकर फिल्मी सितारे तक मदर्स डे की धूम में डूबे हुए हैं. मदर्स डे के खास मौके पर ग्लोबल स्टार किम कार्दशियन जेल में बंद कई मांओं को उनके बच्चों से मिलवाने में मदद कर रही हैं. किम कार्दशियन ने रिफॉर्म अलायंस और लेडीज ऑफ होप मिनिस्ट्री के साथ मिलकर पूरे अमेरिका की फेडरल जेलों में बंद 50 मांओं के लिए इस रविवार को उनके बच्चों से मिलने का इंतजाम किया है. इस पहल के तहत परिवारों के सफर और दूसरे खर्चों का भी ध्यान रखा जाएगा, ताकि वे मदर्स डे को एक साथ सेलिब्रेट कर सकें.

कैसे किया परिवारों का चुनाव?

दरअसल, एक्ट्रेस और मॉडल किम ने पीपल मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि परिवारों का चुनाव 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया गया था. इनमें से कई महिलाओं ने सालों से अपने बच्चों और परिवारजनों को नहीं देखा है. इस पहल के बारे में बात करते हुए किम ने बताया कि जेल में बंद रहने के दौरान कई माताएं अपने बच्चों से नहीं मिल पाती हैं और उनकी जिंदगी के अहम पलों से काफी दूर रहती हैं.

'बच्चों और परिवारों से सालों से दूर महिलाएं'

पीपल मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक, किम ने एक बयान में कहा, 'इनमें से कई माताओं ने अपने बच्चों और परिवारों से दूर रहते हुए सालों बिता दिए हैं. वे जन्मदिन, त्योहारों और रोजमर्रा के उन पलों से काफी दूर रहीं, जिन्हें हममें से ज्यादातर लोग आम बात मान लेते हैं.' वहीं, किम ने यह भी कहा कि इन माताओं का साथ देना और परिवारों को फिर से मिलाने में मदद करना उनके लिए गर्व की बात है.

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जेल में महिलाओं से मिली थीं किम

वहीं, किम ने कहा, 'मुझे इन परिवारों को फिर से जोड़ने में मदद करने का सम्मान मिला है, ताकि वे अपने बच्चों को गले लगा सकें, साथ मिलकर हंस सकें और फिर से एक परिवार जैसा महसूस कर सकें.' हाल ही में किम कार्दशियन, उनकी मां क्रिस जेनर और रिफॉर्म अलायंस की सदस्य जेसिका जैक्सन ने भी कैलिफोर्निया के चाचिला स्थित एक महिला जेल का दौरा किया था. इस दौरान वे जेल में बंद कई महिलाओं से मिलीं, जिनमें वे महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें हॉस्पिस केयर मिल रही थी. किम ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इस खास अनुभव को भी शेयर किया था.