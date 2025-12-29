जीरो फिगर भूल करीना बनीं ‘कार्बी डॉल’…लंच के तुरंत बाद देखे डिनर के सपने, बेबो निकली असली फूड लवर!

Advertisement
कपूर खानदान की छोटी बेटी करीना कपूर अपनी फिटनेस और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनके पॉपुलर किरदार ‘पू’ को लोग आज तक नहीं भूल पाए और फीमेल फैंस इसे आज भी कॉपी करती हैं. लेकिन क्या आपको पता कि ‘जीरो फिगर’ से सबको दीवाना बना देने वाली करीना के दिमाग में हमेशा खाने का ख्याल चलता रहता है? 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 29, 2025, 10:02 AM IST
करीना कपूर इन दिनों फिल्मों में तो नहीं मगर अपने पाडकॉस्ट और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव बनी हुई हैं. एक्ट्रेस आए दिन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिसमें वो अपने दिन की अपडेट देती हैं. वहीं हाल ही में उन्होंने एक और स्टोरी शेयर की है, जिसमें बेबो पाउट वाले होंठ और काले चश्मे के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रही हैं. 

बेटे के फंक्शन में करीना ने डाइट को कहा ‘ना’
करीना ने अपनी इस इंस्टाग्राम स्टोरी में एक फनी कैप्शन भी लिखा है, जिसने सबका ध्यान अपनी और खींच लिया है. एक्ट्रेस ने माना कि किसी भी सच्चे फूडी की तरह, उन्होंने लंच खत्म करने के तुरंत बाद ही डिनर के बारे में सोचना शुरू कर दिया. करीना ने लिखा, ‘लंच खत्म करके डिनर के सपने देख रही हूं.’ हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब करीना ने खाने के लिए अपने प्यार के बारे में बात की है. हाल ही में, फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें करीना अपने बेटे तैमूर के स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में समोसा खा एंजॉय करती हुई नजर आ रही थीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

करीना बनीं कार्बी डॉल
करण जौहर की क्लिप में उन्होंने बताया कि बेबो के सभी फैंस को बताया कि जब वो सोच रहे थे कि एक्ट्रेस डाइट पर हैं, तो उन्हें समोसा खाते हुए पकड़ा गया. ‘स्कूल प्ले में करीना कपूर यही कर रही हैं, समोसा खा रही हैं.’ आप सभी लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वह डाइट पर हैं, वह यही खा रही हैं एक बड़ा समोसा!’ करण ने मजाक में करीना को 'कार्बी डॉल' भी कहा, जो एक समोसे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को दर्शाता है. करण जौहर ने कहा, ‘मुझे तुम पर गर्व है, बेबो. मुझे तुम पर गर्व है. तुम एक कार्बी डॉल हो.  मुझे यह पसंद है.’

‘दायरा’ की शूटिंग हुई पूरी
एक्ट्रेस के काम की बात करें तो, बेबो ने अपनी आने वाली इन्वेस्टिगेटिव क्राइम-थ्रिलर ‘दायरा’ की शूटिंग पूरी कर ली है. मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित इस प्रोजेक्ट में साउथ एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिका में होंगे. सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर करते हुए, मेकर्स, जंगली पिक्चर्स ने करीना, पृथ्वीराज और मेघना की कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए एक तस्वीर शेयर की. ‘#दायरा! शूटिंग खत्म! महीनों की कड़ी मेहनत, क्रिएटिविटी और सहयोग से यह कहानी जिंदा हुई है. कास्ट, क्रू और उन सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सफर को मुमकिन बनाया. अब अगले चैप्टर की ओर! सिनेमाघरों में 2026 में,’ 

