'काम नहीं होता तो तकिए पर सिर रखकर रोती हूं', 45 साल की हसीना के पास 3-4 साल नहीं था काम, अक्षय खन्ना से मिला मोटिवेशन

Neha Dhupia: बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया को हाल ही में 'सिंगल पापा' और 'परफेक्ट फैमिली' जैसे शोज में देखा गया, जिनमें उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया है. एक्ट्रेस ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि अच्छा काम करने पर खूब मौके मिलते हैं. उन्होंने बताया कि 3-4 साल तक उनके पास काम नहीं था और वह घर बैठी रहती थी. जिसके वजह से एक्ट्रेस को काफी एंग्जाइटी होती थी और रोती भी थीं.

'तकिए पर सिर रखकर रोती हूं'

एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने हाल ही में 'बॉलीवुड हंगामा' को दिए इंटरव्यू में बताया कि 'जब मैं काम नहीं कर रही होती हूं तो मुझे बेचैनी होने लगती है. इंडस्ट्री में 20 साल बिताने के बाद भी, जब काम नहीं मिलता है तो मैं तकिए पर सिर रखकर रोती हूं. मैंने तीन दिन पहले भी ऐसा किया था. मैं इस बारे में कोई दुख भरी कहानी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मुझे फिल्मों का काम बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि यह मुझे कभी निराश नहीं करेगा.'

सितारों को दी जाती अक्सर मोटी चमड़ी होने की सलाह

नेहा ने आगे बताया कि इंडस्ट्री में एक्टर्स को अक्सर मोटी चमड़ी का होने की सलाह दी जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट्स खोना और लगातार जजमेंट का सामना करना मुश्किल हो सकता है. उन्होंने बताया कि यह बहुत मुश्किल हो जाता है. मोटी चमड़ी का होने की सलाह दी जाती है, लेकिन हर चीज मायने रखती है. सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आपके आस-पास हर कोई काम कर रहा होता है. आप जिंदगी को गुजरते हुए देखते हैं. मुझमें और एक नए एक्टर में बस यही फर्क है कि मुझे पता है कि इन चीजों से कैसे निपटना है, मैं कई बार परेशान हो चुकी हूं.

'3–4 साल काम नहीं मिला, एंग्जाइटी में डूबी रहीं'

उन्होंने आगे कहा कि जब 3-4 साल तक एक्टिंग का कोई काम नहीं होता तो मैं बहुत थक जाती हूं, लेकिन भगवान की कृपा से मैं कभी भी बिना काम के नहीं रहती क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करती हूं. यह थकाने वाला लेकिन फायदेमंद काम है. नेहा ने बताया कि काम से हमेशा और काम मिलता है. अक्षय खन्ना के करियर से उन्हें काफी मोटिवेशन मिलता है. अगर मेरे हालिया दो शोज से कुछ नहीं मिलता तो कोई फायदा नहीं. अक्षय खन्ना के करियर को देखकर सोचती हूं कि हमें भी 6 साल तक घर बैठ जाना चाहिए. यही उम्मीद है कि काम से और काम मिलता रहेगा. बता दें कि अक्षय खन्ना ने बीते साल 2025 में छावा और धुरंधर के साथ लगातार दो हिट फिल्में दी हैं. फिल्म रिलीज होने के बाद उनका किरदार रहमान डकैत वायरल सेंसेशन बन गया, जो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है. इस फिल्म ने भारत में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा और दुनिया भर में 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया हैं.