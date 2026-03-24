‘धुरंधर 2’ के आगे हॉलीवुड भी झुका! Ryan Gosling की फिल्म ने बदली चाल, रिलीज से पहले ही लिया बड़ा फैसला

हॉलीवुड सुपरस्टार रायन गोस्लिंग (Ryan Gosling) की फिल्म ‘प्रोजेक्ट हेल मैरी’ Project Hail Mary इस समय ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है, लेकिन इंडिया में इस फिल्म की रिलीज डेट फिर से टाल दी गई है. खबरों के अनुसार, रायन गोस्लिंग की इस साइंस-फिक्शन फिल्म की रिलीज को रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ की वजह से एक हफ्ते टाल दिया गया है. इस समय ये स्पाई फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़ बनाए हुए हैं, जिसके चलते डायरेक्टर क्रिस्टोफर मिलर और फिल लॉर्ड द्वारा ये फैसला लिया गया है.

रायन गोस्लिंग की फिल्म ‘प्रोजेक्ट हेल मैरी’ 20 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जो इंडिया में अब 26 मार्च को रिलीज होगी. फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मिलर और फिल लॉर्ड ने आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ से बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचने के लिए अपनी प्लानिंग में बदलाव किया है.

ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर धुरंधर 2 का जलवा

आदित्य धर की स्पाई फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया था. 23 मार्च तक इस फिल्म ने 800 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जो किसी भी फिल्म के लिए अच्छी खबर है. वहीं अमेरिका जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी ये फिल्म शानदार कमाई कर रही है, जिससे चलते कई बड़े स्टूडियो रिलीज शेड्यूल पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो गए हैं.